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2023-07-11 16:49:44

DSE 2023｜職訓局提供1.3萬學額辦逾140課程　收2.7萬申請與去年相若

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職訓局新學年提供近1.3萬個學額，開辦超過140個不同程度的課程。(職訓局圖片)

職訓局新學年提供近1.3萬個學額，開辦超過140個不同程度的課程。(職訓局圖片)

中學文憑試(DSE)將於下周三(19日)放榜，職業訓練局(VTC)今日(11日)公布下學年將開辦超過140個不同程度的課程，包括全日制學士學位、高級文憑及基礎課程文憑等，當中超過120個屬資助課程，共提供近1.3萬個學額，今年收到約2.7萬個報名，與去年相若。職訓局相信能夠收到足夠的學生。

新增「音樂製作高級文憑」

職訓局指，在收到2.7萬個學額中，以幼兒教育和社工最受歡迎；體適能及運動營養學、生物醫學、應用營養學等亦甚受歡迎，約4至5人競爭一個學位；電訊及網絡科技、人工智能及手機軟件開發等，亦有約4個人爭一個學位。

同時，為緊貼社會脈搏和行業發展，培育具備專業知識與新技能的專才，職訓局在新學年新增包括「音樂製作高級文憑」等課程，迎合音樂製作市場對人才的需求，當中著重教授作曲、編曲、混音及監製等幕後製作知識及技能，內容包括現時本地最流行的四大曲類—香港式慢歌(Slowballad)、搖滾(Bandsound)、電子(EDM)，以及節奏藍調(R&B)。

獲派位學生須7.24前網上註冊

早前獲有條件取錄的考生，若文憑試成績符合入學條件和要求，將在放榜日、即下周三(19日)正式獲取錄。考生需在當日上午9時至下午4時，登入「VTC中六入學申請平台」確認學位；至於新交申請或沒被取錄的申請人，可在放榜日至24「統一收生計劃」時間內，登入「VTC中六入學申請平台」報讀心儀課程，以及獲知取錄結果。所有獲派學位的學生，必須在7月24日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效

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