DSE 2023｜239學生放榜前獲大學直接取錄　第二屆直接取錄計劃按年多60人收錄取通知

教育局自2022/23學年起推行「學校推薦直接錄取計劃」，為在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生，提供機會予他們獲本地大學考慮直接錄取。教育局今日(6日)公布，第二屆直接錄取計劃已完成遴選程序，獲8間大學發出直接錄取通知的256人當中，有239人接受錄取，將於今年9月入讀其所選讀的資助學士學位課程。
涵蓋學科範疇廣泛
教育局指，第二屆「學校推薦直接錄取計劃」共收到來自382間中學的720份有效提名，參與計劃的8間教資會資助大學過去數個月已面試全數獲推薦學生，並仔細考慮每名學生的特質，最終在今年中學文憑試成績公布前，向256人發出直接錄取通知。接受錄取的239名學生，今年9月分別會入讀其選讀的建築、測量與城市規劃、人文學科、商科、計算科學與工程、教育、環境研究、設計、藝術、語文、法律、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等學科，涵蓋範疇廣泛。
蔡若蓮：成果令人鼓舞
首屆直接錄取計劃共有195名學生獲大學發出直接錄取通知，教育局局長蔡若蓮欣悉第二屆計劃獲發直接錄取通知的學生人數顯著增加，形容成果令人鼓舞。她又感謝各大學對直接錄取計劃的支持，並肯定學生在不同領域的多元才華。
當局表示，第三屆直接錄取計劃將開放予應考2024年文憑試，並於明年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加，詳情稍後公布。