DSE 2023｜239學生放榜前獲大學直接取錄　第二屆直接取錄計劃按年多60人收錄取通知

教育局自2022/23學年起推行「學校推薦直接錄取計劃」，為在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中學生，提供機會予他們獲本地大學考慮直接錄取。教育局今日(6日)公布，第二屆直接錄取計劃已完成遴選程序，獲8間大學發出直接錄取通知的256人當中，有239人接受錄取，將於今年9月入讀其所選讀的資助學士學位課程。

涵蓋學科範疇廣泛

教育局指，第二屆「學校推薦直接錄取計劃」共收到來自382間中學的720份有效提名，參與計劃的8間教資會資助大學過去數個月已面試全數獲推薦學生，並仔細考慮每名學生的特質，最終在今年中學文憑試成績公布前，向256人發出直接錄取通知。接受錄取的239名學生，今年9月分別會入讀其選讀的建築、測量與城市規劃、人文學科、商科、計算科學與工程、教育、環境研究、設計、藝術、語文、法律、醫學與健康、音樂、理學、社會科學等學科，涵蓋範疇廣泛。