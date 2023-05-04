DSE 2023｜VTC 5月20日辦資訊日 助考生家長掌握升學資訊

資訊日於VTC機構成員香港知專設計學院(HKDI)及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校舉行。焦點活動包括「VTC選科策略講座」，由VTC升學專家、高級助理執行幹事郭展幹為同學及家長分析收生數據及最受歡迎課程，並解構VTC課程的升學及就業優勢。學友社學生輔導顧問吳寶城則主講「家長同行升學路講座」，講解DSE升學出路，以及分享家長幫助子女處理放榜壓力的妙法。

2023中學文憑試(DSE)將於7月19日放榜，為協助應屆DSE考生部署升學出路，職業訓練局(VTC)將於5月20日舉辦「VTC選科策略資訊日」，介紹VTC學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑，以及應用教育文憑等各級課程特色，為中六同學及家長提供最新升學數據及選科策略。

學科老師即場介紹課程內容

同日設多場「學科／課程講座」，由不同學科老師介紹課程內容、收生要求及專業發展前景等，讓同學獲得第一手資訊；並舉辦不同主題的講座，例如介紹VTC Earn & Learn 職學計劃如何有系統地結合課堂學習和在職訓練，讓學生邊學邊賺；又另設專場講述學生資助及獎學金計劃的細節等。

場內亦設有資訊攤位，提供一站式課程內容、報名及入學資訊；同時提供科技教學示範及體驗活動，讓同學感受VTC為學生提供的互動及豐富多姿的學習體驗，包括設計學科提供的廣告攝影工作坊、商業學科開發能模擬航空和物流業運作的虛擬實境訓練系統等；又展出學生及畢業生的研發項目及創新方案，包括資訊科技學科畢業生研發的智能駕駛者監測系統等，展示VTC學生的專業知識和無限創意。

有興趣人士可於相關網址登記講座。