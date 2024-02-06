DSE 2024｜兩內地試場今屆起試行　試卷點對點運送額外成本擬考生負責

今屆中學文憑試(DSE)有兩間內地港人子弟學校成為「與考學校」，考評局今日(6日)宣布兩校將成為內地考場試點，學生除英文口試外可直接在內地應考而毋須來港，是首次在香港以外地方舉行文憑試考試。
試卷由押運公司點對點運往內地
文憑試試卷會在開考前，由押運公司及考評局人員全程陪同下，透過設有全球定位系統的車輛，從香港點對點運送往深圳香港培僑書院龍華信義學校或廣州暨大港澳子弟學校的考場。兩校已劃出考評局專用區域和保密室存放試卷，並由考評局聘用的保安全天候駐守。
考評局考慮到運送或受交通、天氣等因素影響，決定不會每日即日從香港運送試卷到內地，試後答卷亦會先在內地掃描存檔才運回香港，以防出現遺失等情況。人手配置方面，考評局會在港聘用富經驗的試場主任，監考員則包括在港聘請和兩間與考學校交換出任的外校監考員，各內地試場亦會設立由考評局派員負責的指揮中心。
在港聘用的考務人員，考評局會安排他們居於試場學校，至於在內地舉辦考試的成本，就計劃由內地考生繳付附加費承擔，收費港府將於日內刊憲。考評局發言人指，為確保已上鎖的試卷在運送途中毋須開箱，已經與兩地出入境部門協調好清關手續，屆時運送人員亦可原車過關而毋須離開試卷辦理出入境手續。
過去一個月曾演練試卷運送保存
上月初考評局仍表示，將物色適合的本港試場予兩所內地與考學校考生應考，為何相隔一個月突然宣布他們可留在內地應考？考評局發言人解釋，在內地考試的安排大前提是不得影響考試的公平、質素和可信的標準，運作細節亦要詳細計劃。
考評局在過去一個月，先後就試卷運送和保存進行演練，最終覺得沒有風險便批准內地考試的安排。發言人強調，上月只是計劃未成熟而非沒有計劃，為免考生擔心故先行公布後備方案，即要他們來港應考，又說兩所學校校長都表示，基本上所有家長都希望在內地應考，形容內地考場絕對是受歡迎安排。