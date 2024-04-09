中學文憑試筆試（DSE 2024）開考，亦是疫後首次不設防疫措施。而考評局最新宣布，由2024年DSE開始，甲類科目筆試的所有一般試場將採用「第二代公開考試支援系統(PESS2)」，考評局已推出手機app「報到易Check-in Smart (HKDSE)」供考生使用，以配合PESS2的運作。以下《am730》將整理「報到易」的使用方法及教學，並為一眾考生附上必備應考物品清單。
▼DSE 「報到易」登入快速指南▼
DSE 2024｜甚麼是「報到易」？
據香港考試及評核局網站指，「報到易Check-in Smart (HKDSE)」是考評局推出的APP，讓DSE考生到達試場後，透過個人手機安裝的及自行簽到，監考員在點名時會透過流動裝置，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身分。
DSE 2024｜如何下載「報到易」
考生在筆試開考前，預先下載及安裝最新版本的「報到易」，並在前往試場前登入個人帳戶；而准考證背頁亦載有下載「報到易」的二維碼，方便考生安裝。
DSE 2024｜「報到易」主要功能
據香港考試及評核局網站指，「報到易」有三項主要功能，包括查閱考試資訊、自行簽到、確認特別室報告。
查閱考試資訊
考生登入「報到易」後，可查閱個人的考試資訊，包括已報考的筆試日期與開考時間、應考卷別/單元、試場編號與地址、座位號碼等。考評局亦會透過推送通知，向考生公布DSE的緊急事項及最新消息。
自行簽到
在考試當日，考生於試場內以「報到易」掃描其獲發的個人電腦條碼貼紙，進行自行簽到。簽到後，記得按試場主任的指示關掉手機，並把手機放在座位下。
確認特別室報告
如考生在英國語文科聆聽考試期間轉到特別室應考，須於考試結束後透過「報到易」內的「特別室報告書」，確認其進入特別室的時間及前往特別室應考的原因，方可離開試場。
DSE 2024｜「報到易」登入方法
登入「報到易」分別有兩種方式，為使用考生編號、身分證明文件號碼。
身分證明文件號碼
如果選擇「身分證明文件號碼」登入，請選擇相應的身分證明文件類別
考生編號
輸入你的考生編號／身分證明文件號碼、出生日期及用作報考文憑試的電郵地址後，按「下一步」，然後輸入由電郵收取的一次性密碼以登入「報到易」
DSE 2024｜若無法使用「報到易」應該怎樣？
考評局指，如考生未能成功登入「報到易」或版面顯示「考生編號／身分證明文件／資料不正確或出生日期／電郵地址不符」情況，請檢查所選的登入方式（考生編號/身分證明文件號碼），以及輸入的考生編號/身分證明文件號碼、出生日期及電郵地址是否正確，或要求再次發出一次性密碼，亦可致電34656190／34656083與第二代公開考試支援系統技術支援熱線聯絡。
DSE 2024｜若忘記攜帶手機，出席紀錄會否標示為 「缺席」？
考評局指，若考生忘記攜帶手機或手機未能連接網路，或不論你因任何原因未能成功透過「報到易」完成自行簽到，皆不會受到任何處分，監考員會於開考後為你完成簽到程序。
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DSE 2024｜必備應考物品清單
《am730》亦為考生整理必備應考物品清單，部分物品必須要帶齊進入考場。
- 准考證（等同於入試場的入場證，若沒有攜帶或有機會影響考試）
- 身分證正／副本（用作核對身份）
- 計算機（必須使用有考評局認證的型號）
- 收音機及耳筒（紅外線考場：只需要帶備插頭直徑3.5毫米及有2個絕緣環的耳機／非紅外線考場：收音機及有線耳機）
- 文具（黑/藍原子筆、間尺、塗改帶、鉛筆同擦膠等基本文具）
- 錢（足夠現金及八達通，以用作交通費用）
- 手提電話（用作認證「報到易」）
- 外套／紙巾（以備不時之需）