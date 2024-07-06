DSE 2024｜奧運學霸何詩蓓考35分　歷年公開試邊個名人最高分？

DSE 2024｜奧運學霸何詩蓓考35分 歷年公開試哪個名人最高分？

DSE即將在7月中放榜，有人或會擔心成績，但正所謂「條條大路通羅馬」，不妨了解一下過去的名人公開試成績，以了解更多未來去向，即使不幸於公開試失手，亦可尋找適合自己的道路。其實過去有不少名人考畢公開試後，除了入大學外，亦會選擇就讀其他院校，或直接工作，而於社會取得非凡成就。放榜之前，不如看看以下名人的公開試成績。

DSE 2024｜東京奧運銀牌得主何詩蓓：35分 何詩蓓是香港及愛爾蘭混血兒，中學時就讀著名女校聖保祿中學，她2015年考香港中學文憑試（DSE）時，同時都要兼顧練水。當時她在5月考畢公開試後，為了儘快提升狀態加倍練習，每星期練足七天。最後何詩蓓在公開試考取35分滿分成績，英文(5*)、數學(5)、企業會計與財務概論(5)、化學(4)、英國文學(4)、中文都考得(4)，通識教育(5**)，之後何詩蓓入讀美國密歇根大學修讀心理學。 DSE 2024｜行政長官李家超：會考4A、高考1A 行政長官李家超亦在公開試奪得不錯的成績。據政府發言人曾經指出，李家超在會考成績取得4A、高考考得1A，並獲港大工程學系取錄。其後他在工作期間，亦有修讀公共政策和管理的碩士學位，當時是參與警隊和澳洲查理斯特大學所舉辦的自學計劃。 DSE 2024｜前特首林鄭月娥：會考3A、5B 前特首林鄭月娥曾在電台節目透露，她當年會考成績取得考3A、5B，以及物理D級的成績。預科時，她選讀自己喜愛的文科，最終入讀香港大學社會科學系。

DSE 2024｜著名填詞人林夕：會考26分 著名填詞人林夕（原名：梁偉文）在中學時，成績已名列前茅，他曾接受專訪時提及，自中學開始已「年年考第一」，他會考成績曾獲全校最高分，文科考獲9科2A、5B、2C成績，最後入讀香港大學文學院。 DSE 2024｜「才子」陶傑：會考11分 被大眾稱為「香江才子」之一的陶傑，雖然文學修養高，不過會考卻只獲得11分。其後他去英國升學，並修讀英國文學；後來他的一篇散文《愛的迷蹤》作為學習材料，被香港教育局列入高中中國語文中四級課程、單元五「文學與人生——人生百味」讀本課文之一。 DSE 2024｜港隊游泳運動員黃筠陶：最佳五科考獲20多分 曾在東京奧運代表香港出戰女子「4×100米」混合泳接力賽的港隊游泳運動員黃筠陶，在DSE文憑試中最佳五科考獲20多分。其後她升讀理工大學視光學系。