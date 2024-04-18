DSE 2024｜女監考員涉小紅書上載試題被捕　考評局：考試完結後發生不影響保密工作 (更新)

警方於本周二(16日)接獲相關機構報案，指有應屆香港中學文憑試卷懷疑被上載至社交媒體平台。警方高度重視案件，灣仔警區重案組第一隊接手調查，並於昨日(17日)成功拘捕一名23歲本地姓劉女子，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》。被捕人已獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。案件仍在調查中。警方提醒，任何人士一旦違反香港法例第261章《香港考試及評核局條例》的相關條例，最高可被監禁6個月及罰款25,000元，請市民不要以身試法。

考評局：考試完結後才轉載試題

考評局表示，正嚴肅跟進有人在網上轉載文憑試試題的個案，並在本周二(16日)將涉嫌違法的個案交由警方跟進。考評局正全力配合警方 的調查。初步證據顯示，目前發現涉及網上轉載試題的個案，均於相關科目考試完結後才發生，因此對文憑試的保密工作沒有影響。 根據《香港考試及評核局條例》，所有獲本局委任或聘用的人員，包括文憑試的考務人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密及協助將該等事宜保密。考評局已提醒各試場的考務人員，未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。如證實有考務人員違反保密規定，一律按既定程序嚴肅跟進；若相關行為涉嫌違法，必定交 由相關執法機構處理。