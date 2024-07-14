DSE 2024｜學友社︰考生最佳5科達20分或上料可入八大

歷屆文憑試考生慣用各大院校的「大學計算器」或參考往年的收生分數選科，但公民與社會發展科於今年文憑試新「登場」，並分數「達標」與「不達標」反映，有應考生指，往年分數選科的參考價值或降低。學友社預料，今年競爭與去年情況相若，考生最佳5科達20分或上可入八大，惟須視乎學生選科及面試表現等因素，建議學生提前部署，以便有效評估入學機會。



學友社學生輔導顧問吳寶城表示，以往考生若要入讀聯招的大學，中英數及通識需獲「3322」基本成績；通識科改制後，本屆考生轉考公民與社會發展科，不少院校如理大及科大不少科目計最佳6科，現大改為最佳5科。5科必須包括中英兩科，但不包括只以「達標」與「不達標」標示成績的公民與社會發展科，因而學生未必可參考各大院校往年收生分數選科，應屆文憑試考生楊焯棋同學坦言，改制下過往分數及工具如「大學計算器」之參考價值已沒有那麼高。

聯招首二志願可選擇較進取科目 吳寶城建議考生於選科時，以「搏前穩後」的策略作排序，即聯招的首二志願選擇較進取科目，而第三志願則應選較「穩陣」科目。考生在放榜後，可先參考院校的就各學科過往收生經驗所公布今年「預期分數」，若考生分數與預期分數相同便屬「搏得過(科目)」，可放在聯招首二志願，如比預期分數高出2至3分，則屬「保險」科目，應將其放第三志願。吳寶城估計，除個別科目取得5級的考生比例有明顯變化，否則最佳5科成績達20分或以上便有相當高的機會入讀八大，惟同時強調考生的面試表現及科目比重等因素仍能影響入讀機會。