DSE 2024｜小紅書疑有監考員上載試卷答題簿　考評局嚴肅跟進報警處理

中學文憑試(DSE)上周六(13日)開考英文科卷三聆聽及綜合卷，內地社交媒體小紅書其後有自稱現職中學中文教師的用戶，上載英文科卷三答題簿的封面和內頁，並寫上「監考結束」。考評局正嚴肅跟進事件並會報警處理，重申所有監考員必須把履行職務時所獲悉的事宜保密。

在英文卷三開考翌日，台灣討論區Dcard有網民發帖表示，在小紅書有用戶上載卷三A部分的試題答題簿，「真係懷疑呢個考試公平性。」從小紅書的涉事帖文截圖可見，該用戶上載的答題簿封面和第四頁全頁內容，均附有該帳戶名稱的水印，並在文字說明一欄寫上「ENG Paper3監考結束，大家進來看看考的怎樣？」、「老規矩，pm+關注我可以拿卷看看，吃顆定心」等字句。涉事帖文有關試卷答題簿的部分現已刪除。

該名小紅書用戶在個人頁面自稱為現職中學教師，可提供本地中學和大學的教育諮詢等，形容自己具「中學新來港背景」、「熟知兩地差異」，帳戶的IP屬地就顯示為中國香港。在Dcard發帖的用戶在發現事件同日已電郵考評局投訴，質疑考務人員為何能隨意把試卷放到社交媒體「呃Like」，促請當局提供合理解釋。

考評局：已提醒考務人員未經許可禁轉載試題

考評局昨日(15日)回覆《am730》查詢指，現正跟進事件，如證實有考務人員違反保密規定，將會按既定程序採取適當跟進行動。當局重申根據《考評局條例》，所有獲委任或聘用的人員包括DSE監考員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。當局今日回覆(16日)進一步表示，正嚴肅跟進有人在網上轉載或刊登試題內容的情況，並會報警處理，並已提醒各試場的考務人員，未經考評局批准不得以任何形式轉載或刊登試題內容，如相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構跟進。