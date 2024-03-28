DSE 2024｜應屆DSE考生或出現精神及其他健康問題 衞生署表示關注

今屆中學文憑試筆試下月開考，衞生署關注應屆考生面對的挑戰及壓力，可能會出現精神及其他健康問題。

衞生署學生健康服務臨床心理學家李靜慧表示，考生在應付公開試期間，要留意有否突然出現消極負面想法、感到焦慮及情緒波動，又或溫習時難以集中精神等。她建議考生應用正面方法釋放壓力，例如洗澡、做運動、調節呼吸速度，或以「行來行去」的方式溫習等，培養放鬆的心情。

另外，亦可與朋友或家人傾訴，令自己不要感覺孤身作戰。她建議家長應給予正面鼓勵，在家中要面帶笑容，與子女談話時的聲線要柔和及減慢速度，用正面情緒感染子女。