DSE 2024｜應屆DSE考生或出現精神及其他健康問題 衞生署表示關注

今屆中學文憑試筆試下月開考，衞生署關注應屆考生面對的挑戰及壓力，可能會出現精神及其他健康問題。
衞生署學生健康服務臨床心理學家李靜慧表示，考生在應付公開試期間，要留意有否突然出現消極負面想法、感到焦慮及情緒波動，又或溫習時難以集中精神等。她建議考生應用正面方法釋放壓力，例如洗澡、做運動、調節呼吸速度，或以「行來行去」的方式溫習等，培養放鬆的心情。
另外，亦可與朋友或家人傾訴，令自己不要感覺孤身作戰。她建議家長應給予正面鼓勵，在家中要面帶笑容，與子女談話時的聲線要柔和及減慢速度，用正面情緒感染子女。
衞生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄提出五個範疇的健康建議，簡稱「BREAD」。
「B」代表「break」，要有適當暫停，有適當的舒展及放鬆；
「R」代表「rest」，要有足夠休息，培養良好睡眠習慣；
「E」代表「exercise」，每天要做適當的運動；
「A」代表「awareness」，要留意自己有否出現健康警號；
「D」代表「diet」，要保持均衡飲食，避免進食宵夜。
鍾偉雄表示，當局推行全校園健康計劃，為參與的學校提供專業支援，讓學校能有效地開展校本健康促進工作。當局亦發放不少網上資源，為學生及家長提供精神健康資訊和建議，包括衞生署學生健康服務的網站提供「情緒健康小錦囊」，以及透過網站YouthCan.hk提供減壓的娛樂資訊等。
原文刊登於 香港電台