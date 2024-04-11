DSE 2024｜教師指中文科「實用寫作」抽取重點及注意格式即可高分

文憑試（DSE 2024）首個核心科中文科今日開考，有考生表示，中文科卷二未能登入「報到易」，最終監考員要用紙本核對資料。亦有考生表示，由於遲到所以未有使用「報到易」自行簽到。 今年DSE中文科試卷「四變二」，取消「聆聽及綜合能力考核」與「口試」，只剩「閱讀」及「寫作」兩卷，其中「寫作卷」新增「實用寫作」部分。
卷二「命題寫作」部分考生三揀一作答，題目包括「最想尋回的一件玩具」、「無愧的選擇」、及對「諾言」的看法。有考生表示，選擇作答「最想尋回的一件玩具」，認為題目較簡單，容易發揮。亦有考生指，由於卷二加入「實用寫作」，所以未有足夠時間完成試卷。
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DSE 2024 中文科新增實用寫作
廠商會中學中文科主任簡慧貞表示，今年DSE 2024中文科卷二新增的「實用寫作」部分，要求考生歸納兩項資料的內容，再撰寫一封書信，指內容與考評局提供的樣本試題相似，認為考生只要抽取重點內容撰文、注意格式，就能取得一定分數，形容難度不高。
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中文科主任建議分配時間 45分鐘內完成實用寫作
另一名中文科主任何嘉泳表示，DSE中文科卷二考試時間共2小時15分鐘，考生要分配時間，盡量在約45分鐘完成實用寫作部分，用餘下時間完成「命題寫作」部分。
原文刊登於 香港電台