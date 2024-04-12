DSE 2024｜考評局：明起停用「監考易」 改人手點名 考生續用「報到易」(更新)

【19:25更新】中學文憑試的電子點名系統連續兩日出現問題，部分監考員和考生未能登入「監考易」和「報到易」的應用程式。考評局今晚會見傳媒就事故作出回應，稱因程式需時修正，為令考試流程更順暢，明日(13日)起停用「監考易」，改用紙本點名單由監考員人手點名，考生仍可繼續使用「報到易」。考評局就事件帶來的不便表示抱歉，保證文憑試會順利進行，強調暫時發現問題源於「監考易」，至於「報到易」因流量不大，故決定如常使用。

考評局秘書長魏向東表示昨日中文科開考時，超過8成考生可透過「報到易」簽到，但監考員使用「監考易」時，由於系統要處理大量數據，出現擠塞情況，最終有考場要改為人手點名。考評局和承辦商昨已檢視升級系統，今天英文科運作有改善，有200個考場成功使用，但仍然有擠塞情況不理想，有考場亦要改人手點名。系統用了接近900萬元開發，至於承辦商就不便披露。