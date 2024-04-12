DSE 2024｜考評局：明起停用「監考易」 改人手點名 考生續用「報到易」(更新)

【19:25更新】中學文憑試的電子點名系統連續兩日出現問題，部分監考員和考生未能登入「監考易」和「報到易」的應用程式。考評局今晚會見傳媒就事故作出回應，稱因程式需時修正，為令考試流程更順暢，明日(13日)起停用「監考易」，改用紙本點名單由監考員人手點名，考生仍可繼續使用「報到易」。考評局就事件帶來的不便表示抱歉，保證文憑試會順利進行，強調暫時發現問題源於「監考易」，至於「報到易」因流量不大，故決定如常使用。
考評局秘書長魏向東表示昨日中文科開考時，超過8成考生可透過「報到易」簽到，但監考員使用「監考易」時，由於系統要處理大量數據，出現擠塞情況，最終有考場要改為人手點名。考評局和承辦商昨已檢視升級系統，今天英文科運作有改善，有200個考場成功使用，但仍然有擠塞情況不理想，有考場亦要改人手點名。系統用了接近900萬元開發，至於承辦商就不便披露。
無證據有試題洩漏 強烈譴責有人借事件影射內地考場
另外，對於有報道指有人昨早將考卷上載到內地社交平台小紅書，魏向東強調調查後目前無證據顯示有試題洩漏的情況，又批評有人借事件影射內地考場洩露試題，是別有用心，予以強烈譴責；目前內地考場運作暢順，考生不能帶手機進入試場，訊號會被屏蔽，因此毋須擔心內地考生會拍攝考場情況上傳。
中學文憑試2024（DSE）英文科今日（12日）開考，用作核對考生身份的手機應用程式「監考易」系統昨天（11日）考中文科時臨時故障，多個試場要改為人手核對考生身份。消息指，多個試場今日更新「監考易」程式新版本後仍無法正常使用，須繼續以人手紙本點名，涉及試場更不只一個。至於考生使用的「報到易」報到系統如常運作，事件並沒影響開考時間，有考評局人員早上到個別學校試場跟進。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑於港台節目《千禧年代》表示，考評局應做好荷載測試，用電腦模擬登入，例如高峰期會有4萬人登入，測試則要以雙倍進行，做夠9萬人，以保證系統無事，他質疑是否有缺失。方保僑其後建議考評局停用相關系統，以免影響考生情緒。他又認為政府資訊科技總監辦公室的保護罩，應伸延至影響民生的非政府部門。
今屆考生需使用考評局「報到易」應用程式自行簽到，監考員在點名時會透過流動裝置以「監考易」點名，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身份。