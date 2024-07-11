DSE 2024｜職業訓練局收2.8萬申請 新學年開辦3新課程

中學文憑試即將放榜，應屆考生及家長正為繼續升學作準備。職業訓練局(VTC)於新學年開辦逾140個全日制課程，當中超過128個為資助課程；現時已收到2.8萬個申請。另外，職業訓練局亦將開辦三個新課程，包括寵物護理及保健高級文憑、遊戲為本學習高級文憑以及電腦及數據工程高級文憑。

新學年共1.3萬個學額 職業訓練局於新學年將提供接近1.3萬個學額，包括學士學位、高級文憑、基礎文課程文憑及職專文憑等。VTC高級助理執行幹事郭展幹指，今年考生的報讀人數有上升趨勢，形容收生情況穩定。他亦指，職業訓練局的課程以職業、興趣主導，着重實用性並配合不同學習興趣。他指社會工作、土木工程及資訊科技軟件工程等高級文憑課程較熱門。而新學年新增的三個課程中，寵物護理及保健高級文憑最受歡迎，不過，他並未透露新課程報讀人數。

校長推薦計劃放寬收生要求 郭展幹亦指目前已收到約2.8萬個申請，大部分申請已收到有條件取錄。職業訓練局於新學年將優化收生安排，放寬校長推薦計劃的申請入的入學要求。高級文憑課程的申請人本來需在香港中學文憑考試五科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上;或具同等資歷才可入讀。但在校長推薦計劃放寬後，除文憑試成績外，職業訓練局亦會考慮學生在非學術範疇的成就，如音樂、藝術及體育等，合資格申請人有機會在文憑試成績未達標的情況下，仍可入讀高級文憑。郭展幹又透露，今年校長推薦計劃獲中學校長支持，申請人數較去年升一倍。郭展幹亦透露去年共派發約4,000萬獎學金，每年金額相約。