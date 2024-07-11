DSE 2024｜職業訓練局收2.8萬申請 新學年開辦3新課程

中學文憑試即將放榜，應屆考生及家長正為繼續升學作準備。職業訓練局(VTC)於新學年開辦逾140個全日制課程，當中超過128個為資助課程；現時已收到2.8萬個申請。另外，職業訓練局亦將開辦三個新課程，包括寵物護理及保健高級文憑、遊戲為本學習高級文憑以及電腦及數據工程高級文憑。
新學年共1.3萬個學額
職業訓練局於新學年將提供接近1.3萬個學額，包括學士學位、高級文憑、基礎文課程文憑及職專文憑等。VTC高級助理執行幹事郭展幹指，今年考生的報讀人數有上升趨勢，形容收生情況穩定。他亦指，職業訓練局的課程以職業、興趣主導，着重實用性並配合不同學習興趣。他指社會工作、土木工程及資訊科技軟件工程等高級文憑課程較熱門。而新學年新增的三個課程中，寵物護理及保健高級文憑最受歡迎，不過，他並未透露新課程報讀人數。
校長推薦計劃放寬收生要求
郭展幹亦指目前已收到約2.8萬個申請，大部分申請已收到有條件取錄。職業訓練局於新學年將優化收生安排，放寬校長推薦計劃的申請入的入學要求。高級文憑課程的申請人本來需在香港中學文憑考試五科（包括英國語文及中國語文）第二級或以上;或具同等資歷才可入讀。但在校長推薦計劃放寬後，除文憑試成績外，職業訓練局亦會考慮學生在非學術範疇的成就，如音樂、藝術及體育等，合資格申請人有機會在文憑試成績未達標的情況下，仍可入讀高級文憑。郭展幹又透露，今年校長推薦計劃獲中學校長支持，申請人數較去年升一倍。郭展幹亦透露去年共派發約4,000萬獎學金，每年金額相約。
高級文憑畢業生 獲獎學金升讀伯明翰大學
因學習表現良好，軟件工程高級文憑應屆畢業生劉嘉明獲「香港特別行政區政府獎學基金」及「賀維雅基金會獎學金」等獎學金，以全額資助於新學年升讀英國伯明翰大學電腦科學相關的學士學位課程。他形容慶幸在職業訓練局找對方向，並打好根基，期望在畢業後回港創業，並對軟件開發、程式編寫等業務有興趣。