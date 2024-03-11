DSE 2024｜英文科口試明日開考　上屆狀元分享中文閱讀卷摘星攻略 (附考試時間表)

中學文憑試(DSE)今年考試將於明日(12日)開始，首科開考的是英文科口試，至於首科核心科目中文科亦倒數一個月，在下月11日開考。今屆開始中文科考試會正式取消卷三聆聽及綜合卷，以及卷四說話卷，被外界視為「死亡之卷」的中文科會「四變二」。上屆DSE狀元鄭苡晴正就讀港大內外全科醫學士一年級，她在中文科開考前一個月分享在卷一閱讀卷考取5**分數的摘星心得。
建議考生熟悉歷屆DSE常見題型
鄭苡晴表示，考生要把握最容易拿到高分的範文部分，建議要深入了解文章的內容構思、寫作手法和結構等，並提議考生在溫習學校、補習筆記和「雞精書」的同時，要熟讀並整理一個屬於自己的筆記。
至於文言文部分，鄭苡晴就建議在考試前多看常用的人稱代詞、虛詞、副詞等，以便考試時能夠更快理解文章的內容大意。她續稱，文言文亦和白話文一樣，考生要熟悉歷屆文憑試經常出現的題型，包括分段、寫作手法、結構和內容大意等，以及透過學校或補習筆記等，了解相關題型的答題技巧和框架。
DSE 2024筆試時間表
|4月9日
|視覺藝術(一)及(二)
|4月10日
|設計與應用科技 (一)及(二) / 科技與生活(一)及(二) / 音樂1A及1B
|4月11日
|中國語文(一)及(二)
|4月12日
|英國語文(一)及(二)
|4月13日
|英國語文(三) (聆聽及綜合能力考核)
|4月15日
|數學必修部分(一)及(二)
|4月16日
|公民與社會發展
|4月17日
|健康管理與社會關懷(一)及(二)
|4月18日
|化學(一)及(二)
|4月19日
|地理(一)及(二)
|4月20日
|數學延伸部分單元(一)及(二)
|4月22日
|經濟(一)及(二)
|4月23日
|中國文學(一)及(二)
|4月24日
|物理(一)及(二)
|4月25日
|中國歷史(一)及(二)
|4月26日
|生物(一)及(二)
|4月27日
|資訊及通訊科技(一)及(二)
|4月29日
|企業、會計與財務概論(一)及(二)
|4月30日
|英語文學(一)及(二) / 科技與生活(一)及(二) / 體育(一)及(二) / 音樂1A及1B
|5月2日
|歷史(一)及(二)
|5月3日
|倫理與宗教(一)及(二)
|5月4日
|旅遊與款待(一)及(二)
|5月6日
|體育(一)及(二) / 音樂1A及1B / 後備
|5月7日
|後備
DSE 2024其他考試時間表
- 英文口試：3月12日至3月21日(暫定)
- 英文口試(特殊需要考生)：3月23日(暫定)
- 體育實習考試：2月中旬至4月上旬
- 音樂實習考試：2月下旬至3月中旬
資料來源：考評局