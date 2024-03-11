DSE 2024｜英文科口試明日開考　上屆狀元分享中文閱讀卷摘星攻略 (附考試時間表)

中學文憑試(DSE)今年考試將於明日(12日)開始，首科開考的是英文科口試，至於首科核心科目中文科亦倒數一個月，在下月11日開考。今屆開始中文科考試會正式取消卷三聆聽及綜合卷，以及卷四說話卷，被外界視為「死亡之卷」的中文科會「四變二」。上屆DSE狀元鄭苡晴正就讀港大內外全科醫學士一年級，她在中文科開考前一個月分享在卷一閱讀卷考取5**分數的摘星心得。

建議考生熟悉歷屆DSE常見題型

鄭苡晴表示，考生要把握最容易拿到高分的範文部分，建議要深入了解文章的內容構思、寫作手法和結構等，並提議考生在溫習學校、補習筆記和「雞精書」的同時，要熟讀並整理一個屬於自己的筆記。

至於文言文部分，鄭苡晴就建議在考試前多看常用的人稱代詞、虛詞、副詞等，以便考試時能夠更快理解文章的內容大意。她續稱，文言文亦和白話文一樣，考生要熟悉歷屆文憑試經常出現的題型，包括分段、寫作手法、結構和內容大意等，以及透過學校或補習筆記等，了解相關題型的答題技巧和框架。