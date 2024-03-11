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2024-03-11 15:33:25

DSE 2024｜英文科口試明日開考　上屆狀元分享中文閱讀卷摘星攻略 (附考試時間表)

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上屆DSE狀元鄭苡晴分享中文閱讀卷摘星攻略。(資料圖片／林俊源攝)

上屆DSE狀元鄭苡晴分享中文閱讀卷摘星攻略。(資料圖片／林俊源攝)

中學文憑試(DSE)今年考試將於明日(12日)開始，首科開考的是英文科口試，至於首科核心科目中文科亦倒數一個月，在下月11日開考。今屆開始中文科考試會正式取消卷三聆聽及綜合卷，以及卷四說話卷，被外界視為「死亡之卷」的中文科會「四變二」。上屆DSE狀元鄭苡晴正就讀港大內外全科醫學士一年級，她在中文科開考前一個月分享在卷一閱讀卷考取5**分數的摘星心得。

鄭苡晴分享在中文科卷一考取5**的心得。(FB「HKU Admissions for DSE Students」專頁) 鄭苡晴分享在中文科卷一考取5**的心得。(FB「HKU Admissions for DSE Students」專頁) 新一屆文憑試筆試下月開考。(資料圖片) 新一屆文憑試筆試下月開考。(資料圖片) 新一屆文憑試筆試下月開考。(資料圖片)

建議考生熟悉歷屆DSE常見題型

鄭苡晴表示，考生要把握最容易拿到高分的範文部分，建議要深入了解文章的內容構思、寫作手法和結構等，並提議考生在溫習學校、補習筆記和「雞精書」的同時，要熟讀並整理一個屬於自己的筆記。

至於文言文部分，鄭苡晴就建議在考試前多看常用的人稱代詞、虛詞、副詞等，以便考試時能夠更快理解文章的內容大意。她續稱，文言文亦和白話文一樣，考生要熟悉歷屆文憑試經常出現的題型，包括分段、寫作手法、結構和內容大意等，以及透過學校或補習筆記等，了解相關題型的答題技巧和框架。

DSE 2024筆試時間表

4月9日 視覺藝術(一)及(二)
4月10日 設計與應用科技 (一)及(二) / 科技與生活(一)及(二) / 音樂1A及1B
4月11日 中國語文(一)及(二)
4月12日 英國語文(一)及(二)
4月13日 英國語文(三) (聆聽及綜合能力考核)
4月15日 數學必修部分(一)及(二)
4月16日 公民與社會發展
4月17日 健康管理與社會關懷(一)及(二)
4月18日 化學(一)及(二)
4月19日 地理(一)及(二)
4月20日 數學延伸部分單元(一)及(二)
4月22日 經濟(一)及(二)
4月23日 中國文學(一)及(二)
4月24日 物理(一)及(二)
4月25日 中國歷史(一)及(二)
4月26日 生物(一)及(二)
4月27日 資訊及通訊科技(一)及(二)
4月29日 企業、會計與財務概論(一)及(二)
4月30日 英語文學(一)及(二) / 科技與生活(一)及(二) / 體育(一)及(二) / 音樂1A及1B
5月2日 歷史(一)及(二)
5月3日 倫理與宗教(一)及(二)
5月4日 旅遊與款待(一)及(二)
5月6日 體育(一)及(二) / 音樂1A及1B / 後備
5月7日 後備

DSE 2024其他考試時間表

  • 英文口試：3月12日至3月21日(暫定)
  • 英文口試(特殊需要考生)：3月23日(暫定)
  • 體育實習考試：2月中旬至4月上旬
  • 音樂實習考試：2月下旬至3月中旬

資料來源：考評局

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