DSE｜2025年丙類其他語言科目將增設韓語 停辦印地語及烏爾都語考試

考評局今日（22日）宣布，中學文憑試（HKDSE）由2025年開始，將採用指定官方語言考試作為丙類其他語言科目考試。新安排下將提供5個科目，包括現行的法語、德語、日語及西班牙語，並增設韓語；而目前提供的印地語及烏爾都語考試屆時則會停辦。

考評局解釋，DSE丙類其他語言科目考試一直採用國劍橋大學國際考評部（劍橋國際）高級補充程度（ASL）試卷，但由2024年起，劍橋國際將不再開設ASL日語及印地語考試，並且未能繼續為其他語言科目考試，向考評局提供考生的成績數據，故目前的考試安排將無法繼續。

最後一次採用劍橋國際ASL試卷的丙類科目考試將於2023年11月舉行，適用於2024年DSE的考生。考評局指，新安排將較現時更具彈性，考生可在DSE考試年份前的兩年內，應考一次或以上指定官方語言考試，即2025年DSE考生可於2023至2024年應考指定官方語言考試，並最遲於2024年底完成考試。

考生成 績達指定水平 可獲納入丙類科目成績

考生成績只要達到指定的語言能力水平，便可獲納入文憑試丙類科目成績，並將另外獲發成績通知書及證書，當中列出其取得的最高語言能力水平，以及整體與分部成績（如適用），以便大專院校或僱主等理解考生在有關科目的能力與水平。

考評局秘書長魏向東表示，新安排的促成獲5個國家的駐港領事館協助，為考評局推薦及聯繫相關的官方文化機構。他指，有見青少年對韓語的興趣漸增，故特別加入韓語考試，以回應學生的需要；至於印地語和烏爾都語，由於目前未能找到合適的考試，故由2025年起，丙類考試將不再提供有關科目。



