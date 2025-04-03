DSE 2025｜敘福樓黃傑龍將12間餐廳變「自修室」 供考生溫習飲品任飲

黃傑龍稱：「香港人上深圳變咗生活一部份，我哋都好接受呢一個新時代，但係有時都少不免會諗下有啲乜嘢真係我哋喺香港先做到去深圳係做唔到？其實都有ge今日就諗到一樣： 開放我哋餐廳非繁忙時間比DSE考生有個地方坐低溫習！ 所以我哋搵咗12間放題牛角/MMC/好呷，星期一至五2：30pm-5：30pm每日3小時開放，等應屆DSE同學唔需要幫襯有個有冷氣嘅地方溫書，仲有汽水任飲唔收錢，直至4月30日考試結束。」

考獲6個「5**」的考生 送一萬元消費額

他又表示，「同時諗到一個鼓勵學生嘅方案，就係推出狀元卡，但凡考到6個5**，都會得到一張Kabu狀元卡，裏面有價值一萬蚊嘅消費coupon比狀元請朋友家人食飯慶祝吓。」及後他指開放温書時間其他食客仍可光顧，另不只是供考生汽水任飲，亦提供熱咖啡、熱朱古力、熱茶、果汁、手搖飲品等，又稱正考慮每年推出措施。

網民紛紛留言表示支持，更有人讚此舉具廣告效力，「成為學生潛意識，有乜聚會一定響牛角，好厲害的廣告效力」、「好人好事，好窩心！」、「最緊要抹乾淨張枱，咁樣先吸引到學生黎溫書」、「想出這個idea同事要加人工」。