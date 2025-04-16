DSE 2025｜考生疑試場影barcode上IG稱「結束」 網民：真係下年可以再來過了

2025年文憑試筆試本月開考，相繼有疑似應屆考生在試場拍攝電腦條碼（barcode）並上載至社交平台。連登討論區今日流傳一張照片，指疑似考生在DSE考試現場拍攝照片上社交平台Instagram，照片可見枱面答題薄及MC答題紙為「DSE 2025」，更清晰顯示印有考生編號、座位編號及試場編號的電腦條碼貼紙，對照科目為周二(15日)早上的企業、會計與財務概論(一)，試場編號為何文田的旅港開平商會中學，帖文以簡體字表示「結束」。 考評局稱跟進個案 考評局回覆《am730》查詢時確認會跟進有關個案，強調《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示有關相片/影像/錄音，其科目成績會被降級。

「仲以為今年斷纜」 帖文引發網民熱議，表示「又少一個對手」、「今年結束，下年可以再來過了」、「笑死年年都有人奶嘢」、「仲以為今年斷纜，點知都係有」、「人類總要犯同樣錯誤」、「出年又有得影」、「一科半科冇問題啦」、「DSE年年總有啲蠢蠢的考生」、「科技越發達，人類越蠢」。 另外，此前小紅書出現相片帖文，除了文具及計算機外，亦清楚見到電腦條碼貼紙，並載有考生編號、座位編號、試場編號等。帖文以簡體字表示「香港真是讓人又愛又恨的」，又標記「#香港」、「#DSE」，及後帖文已消失。

另一幅在Threads流傳照片，拍攝到考場及其他考生，枱面放有電腦條碼貼紙、中文試12篇範文精讀書《透視文言文》、疑似貼有個人照片的准考證。發帖者指，有應屆考生疑將該相片上傳至微信，相信事發日期為4月2日應考中文科卷一期間於東華三院邱子田紀念中學發生。 早前的公民與社會發展科，有考生疑在開考前在試場內拍照並上載多張自拍照至社交平台threads，表示「着呢件衫考DSE公社科，贏咗99.9%考生」，考評局當時回覆會就事件作適當跟進。 去年13人試場拍照降級處分 資料顯示，考評局去年共處理13宗試場拍攝及上傳網絡的違規個案，涉事考生相關科目均被降級，數字較前年激增近一倍。考評局重申，根據現行規例，考生嚴禁在試場內進行攝影、錄影或錄音，亦不得拍攝或帶走剩餘的電腦條碼貼紙，違者最高可被處以降級處分。考生如公開展示有關相片/影像/錄音，當局均有權對其科目成績作降級處理。

