DSE 2025｜首個核心科目中文科今開考 有老師認為兩份卷難度適中

文憑試首個核心科目中文科今日開考，共有4萬8千人報考。
卷一「閱讀」課外篇章共有三篇，包括兩篇白話文及一篇文言文，其中白話文包括內地作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻《比正路還長的巷子》，而文言文就談及安史之亂和後人評價。
卷一文言文談安史之亂 作文題包括「為不完美添色彩」
卷二「寫作」實用寫作部分，要求考生為鼓勵領養寵物活動撰寫演講辭。而命題寫作題目三揀一，包括「藏在泥土中的寶物」；以「為不完美添色彩」為題作文；談論對「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」兩者的看法。
有考生認為閱讀卷不算難、文言文容易理解
有考生表示，卷一試卷並非太難，文言文篇章容易理解。亦有考生表示，卷一其中一篇白話文較難，所以先作答較容易的文言文篇章題目，留待最後再才處理白話文篇章的長答題。
另外，有考生說卷二實用文要求撰寫演講辭，試卷提供的背景資料不難理解，但不小心花較長時間處理實用文，導致寫作文的時間較緊迫。亦有考生表示，作文揀選以「藏在泥土中的寶物」為題寫作，認為題目較簡單，撰寫有關挖掘出埋在泥土中的盒子，記起與家人的珍貴回憶。
創知中學中文科副科組長金卓麟分析試卷表示，整體兩份卷的難度適中。他表示，卷二作文的其中兩條題目，包括以「藏在泥土中的寶物」及「為不完美添色彩」為題作文，均要求考生發揮想像力。他表示，考生亦可直接描述有關埋在泥土中的物品，但可能要加入抒發的情感或領悟到的道理等。
原文刊登於 香港電台