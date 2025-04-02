DSE 2025｜首個核心科目中文科今開考 有老師認為兩份卷難度適中

文憑試首個核心科目中文科今日開考，共有4萬8千人報考。

卷一「閱讀」課外篇章共有三篇，包括兩篇白話文及一篇文言文，其中白話文包括內地作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻《比正路還長的巷子》，而文言文就談及安史之亂和後人評價。

卷一文言文談安史之亂 作文題包括「為不完美添色彩」

卷二「寫作」實用寫作部分，要求考生為鼓勵領養寵物活動撰寫演講辭。而命題寫作題目三揀一，包括「藏在泥土中的寶物」；以「為不完美添色彩」為題作文；談論對「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」兩者的看法。