DSE 2025｜首科筆試視藝科今開考 考生報到系統運作順暢

文憑試首科筆試、視覺藝術科今日開考，有近4000人報考。在觀塘一個試場，有考生提早1小時到場，因擔心有突發情況，認為「早到好過遲到」。亦有家長擔心女兒要花時間找路及協助攜帶畫具，所以接送女兒到考場，希望她放鬆心情，盡力考好文憑試。
考生憂「報到易」再故障提早到場
去年文憑試的電子點名系統「監考易」及「報到易」出現事故，考評局早前宣布今年將使用更新版本的程式。有考生擔心「報到易」再故障，所以提早到學校，又形容昨晚睡得較差，心情緊張。
其中一個試場、慕光英文書院試場主任鄔景聰表示，今日有45名考生在禮堂應考，程序整體順暢，沒有收到考生「報到易」故障的報告。他表示，考評局早前已要求全港考生在同一時間測試「報到易」的流量，亦提供平台予試場主任即時通報異常情況，相信「報到易」的承載力足以應付明天核心科目中文科開考。
校長張永豐表示，今年考評局已就「報到易」及「監考易」作多次測試，亦有提供清晰的指引以應對突發事情，相信不會出現大問題，所以沒有安排額外人手處理。
今屆文憑試共有約55000人報名，較上年多約1成。其中自修生有1萬多人，較去年升超過3成7。有考生擔心今年的競爭會較大，但認為學校考生較自修生有優勢，包括能恆常在學校訓練應考科目，但自修生要靠自律，所以有信心在文憑試取得較好成績。
原文刊登於 香港電台