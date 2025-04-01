DSE 2025｜首科筆試視藝科今開考 考生報到系統運作順暢

文憑試首科筆試、視覺藝術科今日開考，有近4000人報考。在觀塘一個試場，有考生提早1小時到場，因擔心有突發情況，認為「早到好過遲到」。亦有家長擔心女兒要花時間找路及協助攜帶畫具，所以接送女兒到考場，希望她放鬆心情，盡力考好文憑試。

考生憂「報到易」再故障提早到場

去年文憑試的電子點名系統「監考易」及「報到易」出現事故，考評局早前宣布今年將使用更新版本的程式。有考生擔心「報到易」再故障，所以提早到學校，又形容昨晚睡得較差，心情緊張。