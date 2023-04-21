DSE2023｜文憑試首開考運作暢順　30多名確診考生到指定試場應考

中學文憑試筆試今日(21日)開考，首個科目為英國語文科閱讀及寫作考試。在黃竹坑南風道的港大同學會書院，早上7時已有不少應屆考生在試場門口等候。現時考生仍遵守多項防疫措施，包括進入試場前先在雨天操場排隊，並保持適當社交距離，並在檢查站前除下口罩，讓監考人員核對身份，整過過程大約需時1至2分鐘。考生完成檢查後，准考證上會獲得蓋印，離開前需再消毒雙手；不過考試及休息期間，考生則仍須佩戴口罩。

對於今年考試需要佩戴口罩，有考生認為不太舒適，但指可避免染疫，故仍可接受。另有有考生表示「戴咗3年」已經習慣，故無甚影響。而有考生則稱，佩戴口罩問題不大，但受過去3年疫情影響，大部分時間上網課對學習影響頗大，考試前心情緊張，難以入眠。