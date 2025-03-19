Emo Error Gym大學巡展　鼓勵大專生擁抱「試錯精神」。

香港寬頻人才CSI基金與突破機構在本月攜手舉辦《Emo Error Gym體驗場》大學巡迴互動展，鼓勵大專生擁抱「試錯精神」，增強自己的心靈抗逆力，反應不俗。巡展率先於浸會大學在石門及九龍塘的校舍，以及在科技大學舉行，讓同學們在課餘或空檔時候放鬆心情，聆聽自己的內心世界。
E.R.R.O.R 5招令休息不再內疚
突破機構調查顯示，有逾四成年輕人具有「逆休息」的觀念，意思即是抱有「未完成工作所以不敢休息」、「即使很累但依然要趕上學業或工作進度」的想法，亦有接近四成的青少年認為，花了時間休息，反而讓他們感到内疚。要令休息不再內疚，當中關鍵在於「自我覺察」。E.R.R.O.R 是突破推廣的一套提升心靈抗逆力的練習方法，包括評估(Evaluate)：了解自己的情緒狀態；休息(Rest)：與情緒保持適當的距離；重新定位(Relocate)：調整對情緒的看法；開放心態(Open mind)：接受並正面看待情緒；及重新連接(Reconnect)：在情緒中找到與他人的連結。當中「心靈抗逆肌」鍛煉的覺察力，正是從「重新定位」練習得來。
讓大專生知道他們並不孤單
突破機構青年發展部經理、Emo Error Gym策展人馮文傑指，透過這次展覽是想讓大專生知道他們並不孤單，emo亦沒問題。他說很多大專生反映最喜歡的展品/角落之一，是電話亭，因為大家都形容它為一個「不會批判自己的樹洞」。機構察覺到大專生對未來不安，怕說出來會被人批評取笑。設立電話亭的構思，是想讓大專生可以自由地訴說自己的心聲。如果他們想有「第三方」聆聽，可選擇留下電話，突破機構會有專人會致電，跟他們聊天整個過程都是不記名且自願。
「體驗場」、「練習生」提升心靈抗逆力
抗逆力(Resilience) 或稱為回彈力，是指在面對挑戰時能茁壯成長、於逆境中能快速復原的能力。整個EMO ERROR GYM巡迴互動展分為體驗場及練習生兩部分。EMO ERROR GYM 體驗場為一系列互動裝置與活動的組合，目的是讓大專生透過親身體驗來理解並實踐E.R.R.O.R方法。這些體驗場分佈於不同大專校園，包括了5個與E.R.R.O.R相對應的主題裝置，透過實際操作，幫助學生認識如何應對情緒挑戰，並提升他們的心靈抗逆力。
EMO ERROR GYM 練習生是一個更深入的參與計劃，旨在通過小組工作坊的形式，讓學生在導師的引導下，集中練習 E.R.R.O.R方法。參與者將被分成小組，進行系列工作坊，這不僅包括體驗活動和藝術表達，還包括深度的情感覺察能力訓練。透過這種方式，學生將能更好地面對和管理自己的情緒狀態。