Emo Error Gym大學巡展　鼓勵大專生擁抱「試錯精神」。

香港寬頻人才CSI基金與突破機構在本月攜手舉辦《Emo Error Gym體驗場》大學巡迴互動展，鼓勵大專生擁抱「試錯精神」，增強自己的心靈抗逆力，反應不俗。巡展率先於浸會大學在石門及九龍塘的校舍，以及在科技大學舉行，讓同學們在課餘或空檔時候放鬆心情，聆聽自己的內心世界。

E.R.R.O.R 5招令休息不再內疚

突破機構調查顯示，有逾四成年輕人具有「逆休息」的觀念，意思即是抱有「未完成工作所以不敢休息」、「即使很累但依然要趕上學業或工作進度」的想法，亦有接近四成的青少年認為，花了時間休息，反而讓他們感到内疚。要令休息不再內疚，當中關鍵在於「自我覺察」。E.R.R.O.R 是突破推廣的一套提升心靈抗逆力的練習方法，包括評估(Evaluate)：了解自己的情緒狀態；休息(Rest)：與情緒保持適當的距離；重新定位(Relocate)：調整對情緒的看法；開放心態(Open mind)：接受並正面看待情緒；及重新連接(Reconnect)：在情緒中找到與他人的連結。當中「心靈抗逆肌」鍛煉的覺察力，正是從「重新定位」練習得來。