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2023-09-06 20:00:00

ESG丨南豐物業管理發表可持續發展報告 標準為業內首例

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ESG丨南豐物業管理發表可持續發展報告 標準為業內首例

ESG丨南豐物業管理發表可持續發展報告 標準為業內首例

南豐物業管理一直致力推動可持續發展，南豐物業管理宣布發表其首份可持續發展報告2021/22作為香港首間物業管理公司，根據全球報告倡議組織可持續發展報告標準2021編制可持續發展報告

報告以南豐集團的可持續發展承諾「SEWIT」及公司「可持續發展框架2030」為基礎，展示南豐物業管理如何於日常業務中推行可持續發展舉措，並闡述這些舉措對環境和社區帶來之正面效益。

南豐物業管理董事兼總經理李國民表示：「南豐物業管理積極透過綠色管理，善用創新科技，實踐公司願景『我們提昇生活質素』。我們首次採用國際標準撰寫報告，正正展現出公司對推動可持續發展的決心。

南豐物業管理參考聯合國可持續發展目標(UNSDGs)，訂立「可持續發展框架2030，透過創新及科技，管治環境社群協作」4大主題推動可持續發展管治方面，通過有效機制、政策和可持續發展披露，確保可持續發展工作的透明度和公信力；環境方面，通過碳、能源、廢物和資源管理以達至資源循環、減少浪費；社群方面，透過社區投資、人才發展和增進福祉以創造社會價值；協作方面，積極與各持份者合作，通過可持續採購工作增強協同效應

瀏覽南豐物業管理可持續發展報告2021/22》(僅英文版本)：https://blob.nanfung.com/wordpress/2023/07/NFPM-Sustainability-Report-2021-22_Final_2.pdf

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