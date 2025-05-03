ESG Xchange 2025氣候行動國際峰會 匯聚全球永續發展與創新領袖 獨家讀者禮品及活動亮點率先睇

近年來，各界積極推廣ESG，實踐可持續發展理念。為了提供一個平台，讓各方探討企業綠色轉型的方法，世界綠色組織（WGO）將於2025年5月6至7日在香港會議展覽中心5G展館舉行ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會。此次峰會將吸引來自ESG、氣候金融、可持續發展及科技創新領域的2500多位全球領袖與業界精英，共同探討全球永續發展的新趨勢。

聚焦碳中和 推動跨界合作

本屆峰會主題為「永續性、ESG與碳中和」，獲得聯合國駐Micronesia (MCO)國家工作隊、香港交易所（HKEX）、香港金融發展局（FSDC）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）、聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）、數碼港(Cyberport) 等機構的支持。為期兩天的活動將透過專題論壇、展覽及商務對接，促進政商學界之間的對話，推動實質性的氣候行動方案。

峰會主要亮點

1. 全球ESG標準前瞻：主舞台及展館舞台將邀請ISSB、TNFD、SBTi、CDP、GRI、MSCI等權威機構的代表及全球企業高管，探討ESG監管趨勢、披露標準及戰略前瞻。