ESG Xchange 2025氣候行動國際峰會 匯聚全球永續發展與創新領袖 獨家讀者禮品及活動亮點率先睇

近年來，各界積極推廣ESG，實踐可持續發展理念。為了提供一個平台，讓各方探討企業綠色轉型的方法，世界綠色組織（WGO）將於2025年5月6至7日在香港會議展覽中心5G展館舉行ESG Xchange 2025：ESG氣候行動國際峰會。此次峰會將吸引來自ESG、氣候金融、可持續發展及科技創新領域的2500多位全球領袖與業界精英，共同探討全球永續發展的新趨勢。
日期：2025年5月6至7日
時間：上午9時至下午6時
地點：香港會議展覽中心 5G 展館
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聚焦碳中和 推動跨界合作
本屆峰會主題為「永續性、ESG與碳中和」，獲得聯合國駐Micronesia (MCO)國家工作隊、香港交易所（HKEX）、香港金融發展局（FSDC）、證券及期貨事務監察委員會（SFC）、聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）、數碼港(Cyberport) 等機構的支持。為期兩天的活動將透過專題論壇、展覽及商務對接，促進政商學界之間的對話，推動實質性的氣候行動方案。
峰會主要亮點
1. 全球ESG標準前瞻：主舞台及展館舞台將邀請ISSB、TNFD、SBTi、CDP、GRI、MSCI等權威機構的代表及全球企業高管，探討ESG監管趨勢、披露標準及戰略前瞻。
2. 政策焦點研討會：涵蓋ISSB、CBAM、碳定價、綠色供應鏈及海外擴張等關鍵議題。
3. 科技與創新展區：展示超過30家本地及國際科創企業，涵蓋碳中和、ESG數據、智慧城市、人工智能及房地產科技等領域的綠色供應鏈解決方案。
4. 出海與商機對接平台：設立專屬商務洽談區，連結歐洲、中東、東南亞及澳洲等海外市場，並舉辦「企業出海」及「歐洲市場拓展」主題活動。
5. 青年氣候領導論壇及全球碳中和校園聯盟交流。
峰會內亦有一系列免費工作坊！由本地及國際頂尖專家詳盡講解有關 ESG 範疇的最新發展及實戰策略！
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核心參會者資料
參會者包括來自內地及香港的企業領袖，匯聚20至30家內地頂尖企業及200多位香港主要行業上市公司的代表；外交與國際代表團，包括歐盟駐香港和澳門辦事處負責人、澳洲、巴基斯坦、荷蘭總領事及全球主要商會的代表；還有參展的人工智能企業、全球投資者、永續發展專家及學術界的氣候專注大學聯盟（來自日本、馬來西亞、泰國和印尼的碳中和領導者）。參與者將有機會與全球領袖深入討論，聆聽主題演講，並參加氣候風險、綠色金融標準及ESG數碼解決方案的工作坊。
參與改變未來
ESG Xchange 2025不僅是一個峰會，更是一個充滿活力的平台，讓參與者進行交流、創造與轉型。無論您是商業領袖、政策制定者、投資者還是創業者，都可把握機會，與全球領袖共同探討永續新藍圖。世界綠色組織期望此次峰會將加速區域綠色轉型，為建構韌性未來注入動能。
如有任何關於活動流程及入場證登記的疑問，請發送電子郵件至 [email protected] 或 [email protected]