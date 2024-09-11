ETA｜明年初入境英國須付10英鎊拎ETA　港人11.27起可申請（附連結）

英國內政部於當地周二(9月10日)公布電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation, ETA）擴充計劃時間表，包括香港在內的近50個國家或地區需於明年1月8日起，入境英國前申請ETA。這些國家或地區人士可於今年11月27日起開始透過網站或手機應用程式申請。
有效期2年 期間可多次赴英
港人不論持特區護照或BNO護照都需要申請ETA，持BNO簽證可獲豁免。如果未持有ETA，有可能被航空公司拒絕登機。申請人需要上載護照及證件照，通常在3個工作日內收到電郵確認是否獲批，申請費用為10英鎊，有效期2年，期間可多次赴英。若在ETA有效期內換領新護照，則需重新申請。
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【ETA網站申請連結】
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【APP使用教學】
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【相關指引】
- 申請人士亦可以使用「UK ETA」APP進行申請，IOS用戶可於App Store下載，安卓用戶可於Google Play Store下載。
持特區或BNO護照都需申請 已有BNO簽證獲豁免
港人無論是持有特區護照抑或BNO護照，都需申請ETA，但已有BNO簽證的人士獲豁免。成功申請後申請人將收到電郵，確認已獲得ETA，並會將其連結到申請時使用的護照。一般適用於免簽證人士，可到英國旅遊、探親、商務或短期學習最多6個月，過境也要申請。
航空公司有權拒絕未有ETA乘客登機
航空公司有權拒絕未有ETA的乘客登機。掃瞄護照時應顯示持有人是否已申請ETA，申請人也可把通知已成功申請ETA的電郵打印出來。若已申請工作、留學等准許居留英國的簽證，或者無論如何一入境都要簽證，這些人士毋須申請ETA。
ETA申請分階段推行，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋等6個中東國家現已可申請；香港、澳門、台灣、日本、加拿大、新加坡、韓國、美國、澳門等約50個國家或地區將於11月27日起接受申請。
英國政府稱ETA會以數碼形式與持有人的護照連繫，並在旅客往英國前接受大部分保安檢查，確保入境制度不會被濫用。