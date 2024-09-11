ETA｜明年初入境英國須付10英鎊拎ETA　港人11.27起可申請（附連結）

包括香港在內的近50個國家或地區於明年1月8日起，入境英國前須申請ETA。（英國政府官網）

英國內政部於當地周二(9月10日)公布電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation, ETA）擴充計劃時間表，包括香港在內的近50個國家或地區需於明年1月8日起，入境英國前申請ETA。這些國家或地區人士可於今年11月27日起開始透過網站或手機應用程式申請。

有效期2年 期間可多次赴英

港人不論持特區護照或BNO護照都需要申請ETA，持BNO簽證可獲豁免。如果未持有ETA，有可能被航空公司拒絕登機。申請人需要上載護照及證件照，通常在3個工作日內收到電郵確認是否獲批，申請費用為10英鎊，有效期2年，期間可多次赴英。若在ETA有效期內換領新護照，則需重新申請。