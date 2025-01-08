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2025-01-08 10:10:36

ETA｜港人今起入境英國前 須付10英鎊申請ETA（附連結）

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包括香港在內的近50個國家或地區於1月8日起，入境英國前須申請ETA。（英國政府官網）

包括香港在內的近50個國家或地區於1月8日起，入境英國前須申請ETA。（英國政府官網）

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英國內政部於去年9月公布電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation, ETA）擴充計劃時間表，包括香港在內的近50個國家或地區需於今年1月8日起，入境英國(外遊、探親、公幹或過境)前申請ETA。這些國家或地區人士已可於去年11月27日起開始透過網站或手機應用程式申請。

有效期2年 期間可多次赴英

港人不論持特區護照或BNO護照都需要申請ETA，持BNO簽證可獲豁免。如果未持有ETA，有可能被航空公司拒絕登機。申請人需要上載護照及證件照，通常在3個工作日內收到電郵確認是否獲批，申請費用為10英鎊，有效期2年，期間可多次赴英，有效期內最多停留六個月。若在ETA有效期內換領新護照，則需重新申請。

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申請人士可以使用「UK ETA」APP進行申請

申請人士可以使用「UK ETA」APP進行申請

持特區或BNO護照都需申請 已有BNO簽證獲豁免

港人無論是持有特區護照抑或BNO護照，都需申請ETA，但已有BNO簽證的人士獲豁免。成功申請後申請人將收到電郵，確認已獲得ETA，並會將其連結到申請時使用的護照。一般適用於免簽證人士，可到英國旅遊、探親、商務或短期學習最多6個月，過境也要申請。

航空公司有權拒絕未有ETA乘客登機

航空公司有權拒絕未有ETA的乘客登機。掃瞄護照時應顯示持有人是否已申請ETA，申請人也可把通知已成功申請ETA的電郵打印出來。若已申請工作、留學等准許居留英國的簽證，或者無論如何一入境都要簽證，這些人士毋須申請ETA。

ETA申請分階段推行，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋等6個中東國家現已可申請；香港、澳門、台灣、日本、加拿大、新加坡、韓國、美國、澳門等約50個國家或地區於去年11月27日起接受申請。

英國政府稱ETA會以數碼形式與持有人的護照連繫，並在旅客往英國前接受大部分保安檢查，確保入境制度不會被濫用。新規定確保當局能夠事先取得遊客的個人資訊、生物辨識資料和聯絡方式，減少潛在的安全風險。

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