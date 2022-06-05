FEW 2022加速器接受申請 獲選企業可獲高達10萬美元現金投資等支援

亞太地區最大的女性創業商業平台Female Entrepreneurs Worldwide(FEW)推出為期3個月的「2022 FEW加速器」(FEW Accelerator 2022)，為支持具有出色增長潛力女性創辦人獲投資機會，。FEW加速器計劃挑選3家發展潛力最大的公司，而各入圍者可選擇獲得1萬美元至100,000美元的現金投資以及策略指導和營銷服務，估算價值總佔5-10%的股權。



獲挑選的公司，3個月內將獲：加入FEW的專業投資者網絡，獲得與投資者一對一會面的機會，投資推介會演示和加入Linkedin 上的私人投資者群組；導師指導：每家參加公司均會由2位來自FEW富有經驗的導師親身指導；3次媒體採訪，從而提升創始人和公司的知名度；以及參與為期3個月計劃的公司可選擇獲得1萬美元至100,000美元的現金投資和營銷服務。