FIA場地越野車錦標賽月中舉行 中環金鐘一帶下周五起封路4日

FIA世界場地越野車錦標賽香港站年終賽於本月11及12日於中環海濱活動空間一帶舉行，活動是首度在香港舉辦。配合賽事，由本月10日下午2時至13日早上6時，會場附近一帶的道路將會封閉，受影響的範圍包括耀星街及龍和道部分路段，屆時中環、金鐘及灣仔一帶將實施的臨時交通安排。 大會表示，賽事期間使用部分道路作為臨時賽道，為保障賽車人員及觀眾安全，以及達致人流管制的要求，大會需沿賽道安裝看台、觀眾圍欄及其他臨時設施，並在賽區內建設臨時維修賽道和活動空間等。相關的安裝工程已於昨日起分階段在晚上進行，賽後的拆卸工程亦會分階段進行，預計本月17日早上6時完成。

耀星街及龍和道部分路段封閉 比賽期間，會場附近部分行車道及行人路將會封閉。由本月10日下午2時至13日早上6時，耀星街來回行車線、民耀街至龍合街之間的一段龍和道東行，以及添華道至民耀街的一段龍和道西行將會封閉。而耀星街兩旁行人路、民耀街至添華道之間的一段龍和道北面路旁行人路，以及添華道至耀星街的一段龍和道南面路旁行人路等的行人路段或過路設施亦會封閉。 其他行人路段，包括耀星街地面行人路，連接中環碼頭、港鐵香港站及國際金融中心二期等地方的行人天橋或添馬公園會如常開放，觀眾亦可經該等行人路段前往大會於中環10號碼頭及中西區海濱長廊行人路的比賽場地觀眾出入口。封路期間，中環、金鐘及灣仔一帶亦有一系列的臨時交通安排；其中，中環至灣仔繞道近中環出口慢線封閉，連接金融街及中環至灣仔繞道的新建馬路投入運作。