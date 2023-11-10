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2023-11-10 04:30:48
日報

FIA場地越野車錦標賽維港泳上演 中區周六日有封路安排

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維港泳2023

維港泳周日舉行。(資料圖片)

FIA世界場地越野車錦標賽香港站年終賽於本月11及12日於中環海濱活動空間一帶舉行，活動是首度在香港舉辦。配合賽事，由本月10日下午2時至13日早上6時，會場附近一帶的道路將會封閉，受影響的範圍包括耀星街及龍和道部分路段，屆時中環、金鐘及灣仔一帶將實施的臨時交通安排。

運輸署預計，活動舉行期間，有26條巴士和3條專線小巴路線，受到影響，要縮短路線或改道。署方又預計相關路段交通繁忙，呼籲市民避免駕駛前往受影響地區。

另外，為配合周日舉行的維港泳，灣仔北及尖沙咀實施特別交通及運輸安排。其中，博覽道交界以北位於金紫荊廣場外的一段博覽道東，周日凌晨零時至下午1時臨時封閉；會展中心登岸梯級、尖沙咀星光大道和部分登岸梯級，亦於昨早9時至下周一下午5時分階段暫停使用。

「水上的士」渡輪服務的短途航線由周日頭班船起至下午12時55分暫停服務。來往灣仔與尖沙咀，以及來往中環與紅磡的兩條渡輪航線，周日由頭班船起分別暫停服務至上午11時及中午12時，相關航線會視乎受影響海港範圍，實際重開時間而恢復服務。

另外，位於博覽道東的過海巴士961號線的終點站，會由周日凌晨零時至下午1時遷至港灣道灣仔游泳池外，城巴H1號線近金紫荊廣場的巴士站亦會暫停使用。

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