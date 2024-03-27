FIBA 3x3巴黎奧運資格賽香港站下月舉行　港將爭奧運入場券

FIBA 3×3巴黎奧運資格賽香港站下月舉行，港將爭奧運入場券。(李朗僑攝)

FIBA三人籃球巴黎奧運資格賽於下月12日至14日，一連三日在維多利亞公園舉行；男女子港隊代表將於賽事與荷蘭、瑞士等外國球隊對決, 爭奧運入場券。賽事舉行期間同場加設「3x3 Village」嘉年華，讓入場市民除了能觀看連場世界級三人籃球賽事，亦可享受美酒佳餚和運動的樂趣。 根據2023年11月的世界排名，巴黎奧運「3x3」男、女子組已各有3個名額獲確認，餘下5個名額將透過3站資格賽決定。 香港站的男子組參賽隊伍包括：荷蘭、蒙古、拉脫維亞、奧地利、瑞士、埃及、新西蘭和中國香港；女子組參賽隊伍則為：匈牙利、荷蘭、亞塞拜然、波蘭、埃及、蒙古、智利和中國香港。

男女子賽事賽制相同，8球隊分成兩小組，以單循環作賽。首次名團隊晉級準決賽。隨後四強以單淘汰決定誰可出戰巴黎奧運。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會名譽副會長貝鈞奇表示，參與奧運從來都是所有運動員的夢想，隨著三人籃球於去屆奧運成為正式比賽項目，很高興這次巴黎奧運資格賽可以在香港舉行，並相信「有史以來，香港三人籃球運動員能夠最接近奧運的一次」。 賽事籌備委會主席黃耀建表示，場地和看台經特別設計，符合FIBA 2024要求，可容納逾千人。他提到，門票將於明日上午十時於快達票公開發售，預計可售出八成門票。

是次賽事有特別安排，主辦方獲賽事香港獨家播映權，並委託香港電台為賽事提供現場直播，家庭觀眾也可透過港台電視直擊港隊出戰世界勁旅。 現場設免費嘉年華 另外，舉行比賽期間，維園足球場會於中午12時至下午10時舉行「城市運動嘉年華x街頭美食狂歡節」。現場設桌下足球、拳擊機等運動體驗設施，設施晚上更有夜光功能，令氣氛更上一層樓。大會亦設標準三人籃球球場，晚上有球証在場讓市民體驗三人籃球。 至於不想運動的人，現場亦有中華廚藝學院、潮流創意及象徵潮流文化的紋身藝術攤檔等，逾20個特色攤檔供體驗。 大會更邀請到佛山「功夫廚師」陳小東來港展示國潮酥點「龍獅酥」供人試食選購。市民無須購買門票便可入場。