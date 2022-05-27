foodpanda外賣員與超市經理街頭激戰　叉頸鉸剪腳壓地 (有片)

深水埗青山道pandamart門外，變身MMA綜合格鬥場！近日網上流傳影片，有foodpanda外賣員被身穿黑衫、身型較健碩的pandamart經理「叉頸」按在地上，兩人埋身激烈肉搏，途人紛紛圍觀。據了解，事件涉及貨品「分單」問題。

有網民上周六(21日)在社交媒體Facebook群組「香港突發事故報料區」上載一段長約一分半的影片，指上周五(20日)晚上8至9時，深水埗青山道pandamart門口，一名身穿背心短褲、頭戴單車安全帽的送遞員，與身型健碩的pandamart經理在地上糾纏，期間送遞員被經理「叉頸」按在地上，不斷高呼「foodpanda打人呀！」之後二人「手腳並用」扭成一團，事件亦被謔稱「功夫熊貓」。

據了解，涉事外賣員上周五晚接單後，獲悉要運送3箱貨物，隨即向相關部門請示「分單」，意即分拆給兩個、甚至更多的外賣員進行派送。有關要求獲批准，但卻遭pandamart經理留難，包括拒絕分單、取消訂單、重發相同訂單等，導致兩人發生肢體衝突。

131外賣員聯署要求正視

foodpanda香港回應事件時表示，已主動約談有關送遞員及員工，以深入了解及跟進事件，形容約談氣氛良好，各方作出坦誠交流，希望更好改善送遞流程及體驗。發言人重申不同意任何人訴諸暴力以解決問題，又指已作出內部修正，積極避免再次發生誤會。

而是次事件亦引發一群外賣員聯署，要求訂立並公布合理的分單準則，包括重量及袋數等，截至昨日已收集了131人簽名，並將相約今日(27日)到foodpanda，位於尖沙咀的辦公室遞交聯署。有外賣員透露，過往曾被要求獨自運送50枝水，或遇過貨物重量達10至13公斤，仍不容「分單」，希望公司公開回應及交代會如何處理今次事件，並正視事件反映的問題，加以改善。