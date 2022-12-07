goblin mode膺牛津詞典年度字 意近「躺平」疫情下走紅

《牛津英語詞典》首次由大眾投票選出年度詞語，由「貼地」俚語goblin mode(哥布林模式)當選2022年度詞語。Goblin mode與近年在中國內地興起的詞語「躺平」類似，形容人的行為——「無愧地放縱、懶惰、邋遢或貪得無厭，通常是拒絕接受社會常規和期望」。

牛津大學出版社的詞典編纂者提供goblin mode、metaverse(元宇宙)和#IStandWith(我支持)3個詞語給大眾投票，goblin mode獲318,956票，得票率達93%；metaverse和#IStandWith分別為第二和第三。牛津詞典主席格拉斯沃周一稱，「在過去一年的經歷下，『goblin mode』令我們產生共鳴，大家都有點透不過氣。我們體會到並非時刻都要像Instagram和TikTok動態消息裡所呈現的完美和精心塑造的形象。」

Goblin mode最早於2009年在社交網Twitter出現，並於2022年2月於社交媒體爆紅；多國解除新冠疫情封城措施，人們更常外出，但大家卻拒絕回復「正常生活」，或是反抗社交媒體上愈來愈難達到的審美標準。《衛報》給了goblin mode行為生動的例子：整天在床上煲劇，並不斷滑動手機看社交網，將整包薯片倒入口，以及穿睡衣出街買罐可樂，goblin是不會理會外界審美觀。