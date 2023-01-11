Google國歌風波｜孫東：續與谷歌跟進事件　密切留意區旗區徽搜尋結果

港府早前要求Google(谷歌)將香港正確國歌，即中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，但遭Google以「無法控制演算法」為由拒絕。創新科技及工業局長孫東今日(11日)回覆立法會議員容海恩書面質詢時指，政府會繼續與谷歌跟進事件，又稱會密切留意在網絡上搜尋區旗和區徽等的結果。

孫東表示，在去年11月已會見Google亞太區公共政策及政府事務部代表，並就國歌搜尋情況提出嚴正交涉，指出部分搜尋結果顯示錯誤資訊，容易為一些別有用心人士的行為提供藉口，亦會誤導本地與海內外網民，對國家和香港特區造成嚴重損害，要求谷歌嚴肅跟進。他續稱，近期亦與Google亞太區領導進行會議，雙方同意繼續溝通，尋求妥善的方式解決問題，確保搜尋引擎向服務使用者傳達正確的國歌資訊。

籲 參閱官網獲取準確資訊

他續指，當局亦密切留意在網絡上搜尋區旗和區徽等的結果，正從技術層面，就搜尋國歌等進行提升相關政府網頁搜尋結果的優化工作，以提升網頁在搜尋結果的排序，惟搜尋器的演算法一般以查詢字詞與網頁的關聯性和搜尋量為先，他建議公眾應參閱政府網頁，以獲取準確資訊。孫東補充，政府會跟進是否有人違反《國歌條例》或其他香港法律，並會按調查結果，採取合適的跟進行動。