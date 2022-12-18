Google國歌風波｜葉劉淑儀倡特權法召Google代表　謝偉俊：未必能解決問題

葉劉淑儀今日(18日)稱，若梁君彥未有時間處理或Google拒絕出席，她將再向內務委員會提出引用「權力及特權法」，以傳票形式傳召Google負責人到立法會。她稱，如Google仍拒出席便可向其發出手令，違者可被判入獄12個月，但做法需要獲立法會大會通過。

港府早前要求Google將香港正確的國歌，即中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，遭被對方以「無法控制演算法」為由拒絕。行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀表示，會去信立法會主席梁君彥，邀請Google負責人到立法會交代將正確國歌置頂的問題。

謝：申禁制令有困難

不過，立法會議員謝偉俊認為，事件重點是政府沒有權要求國際機構移除相關內容，即使運用「權力及特權法」也未能解決問題，對此有保留。他在一個電視節目表示，演算法的制度或安排不論在Google或其他媒體，雖然有時的確是不理想，但他認為不應隨意提出傳召，讓外界覺得香港的空間愈來愈收窄，應小心處理問題。

謝偉俊形容，Google是國際傳媒機構，指本港很多法例也有一些要求希望做到，「甚或手可以伸到很長，伸到外國都可以執法」，但事實上很多時候也做不到。他認為，本港乃至全世界都應檢討網上管制，包括詐騙、政治上的安排等，如何在科技發展得急和難以監管之間，逐步取得平衡。

相比網上平台的投資、詐騙，謝偉俊稱今次播錯國歌風波已是相對不重要、不嚴重的例子。對於有意見認為應就事件申請禁制令，他坦言這應是最後關頭才實行的手段，又稱禁制令會牽涉到司法管轄區以外的地方，作出禁制令會比較困難。他說，即使Google在港有辦事處，執法上仍相對困難。