Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳、JPEX成熱搜香港頭條　熱搜環球頭條「生可樂」上榜

踏入年末，多間企業均公布過去一年錄得的數據，Google最新亦公布《Google香港2023年度搜尋榜》，其中熱搜本地頭條中，名媛蔡天鳳命案、JPEX事件、颱風「小犬」為首三位最多人搜尋新聞；至於失蹤一星期的中學生曾憲哲，則登上熱搜話題人物首位。熱搜環球頭條方面，以色列加沙衝突奪首位，至於網絡短片掀起搶購旋風的「生可樂」亦上榜第五位。

Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳登上2023熱搜本地頭條 Google搜尋趨勢數據顯示，突發新聞主角「蔡天鳳」、失蹤一星期的中學生「曾憲哲」分別登上熱搜本地頭條及話題人物首位；其他突發港聞包括涉及詐騙案的虛擬資產交易平台「JPEX」、颱風「小犬」、「黑色暴雨警告」亦上榜。與民生相關的政府政策詳情亦有上榜，包括「消費券」、「口罩令」、「居屋」，以至政府新推出的數碼化服務「易通行」及「香港政府一站通」都登上熱搜本地頭條。 樓市方面，儘管本港樓市陰晴不定，但多個新樓盤相繼推出，仍受市場關注，位於新界西北的「YOHO WEST」、「凱和山」、「飛揚」、「NOVO LAND」，東九龍的「親海駅」、「KOKO ROSSO」、「朗然」，及九龍西的「瑜一」均成為熱搜地產話題；同時今年亦有多個大型商場項目開幕，「圍方」及「AIRSIDE」躋身十大熱搜地產話題。

Google年度搜尋榜2023｜床蝨、生可樂皆上榜 除本地時事外，環球局勢也是港人的關注點，當中「以色列加沙衝突」、「土耳其地震」及「蘇丹衝突」踞熱搜環球頭條第一、二及八位；蔓延亞洲的「床蝨」成為環球頭條第三位；由一段網絡短片掀起搶購旋風的「生可樂」則佔據第五位。