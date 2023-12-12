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2023-12-12 11:38:00

Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳、JPEX成熱搜香港頭條　熱搜環球頭條「生可樂」上榜

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Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳、JPEX成熱搜本地頭條，熱搜環球頭條「生可樂」上榜。

Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳、JPEX成熱搜本地頭條，熱搜環球頭條「生可樂」上榜。

踏入年末，多間企業均公布過去一年錄得的數據，Google最新亦公布《Google香港2023年度搜尋榜》，其中熱搜本地頭條中，名媛蔡天鳳命案、JPEX事件、颱風「小犬」為首三位最多人搜尋新聞；至於失蹤一星期的中學生曾憲哲，則登上熱搜話題人物首位。熱搜環球頭條方面，以色列加沙衝突奪首位，至於網絡短片掀起搶購旋風的「生可樂」亦上榜第五位。

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 Google年度搜尋榜2023｜蔡天鳳登上2023熱搜本地頭條

Google搜尋趨勢數據顯示，突發新聞主角「蔡天鳳」、失蹤一星期的中學生「曾憲哲」分別登上熱搜本地頭條及話題人物首位；其他突發港聞包括涉及詐騙案的虛擬資產交易平台「JPEX」、颱風「小犬」、「黑色暴雨警告」亦上榜。與民生相關的政府政策詳情亦有上榜，包括「消費券」、「口罩令」、「居屋」，以至政府新推出的數碼化服務「易通行」及「香港政府一站通」都登上熱搜本地頭條。

樓市方面，儘管本港樓市陰晴不定，但多個新樓盤相繼推出，仍受市場關注，位於新界西北的「YOHO WEST」、「凱和山」、「飛揚」、「NOVO LAND」，東九龍的「親海駅」、「KOKO ROSSO」、「朗然」，及九龍西的「瑜一」均成為熱搜地產話題；同時今年亦有多個大型商場項目開幕，「圍方」及「AIRSIDE」躋身十大熱搜地產話題。

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 Google年度搜尋榜2023｜床蝨、生可樂皆上榜

除本地時事外，環球局勢也是港人的關注點，當中「以色列加沙衝突」、「土耳其地震」及「蘇丹衝突」踞熱搜環球頭條第一、二及八位；蔓延亞洲的「床蝨」成為環球頭條第三位；由一段網絡短片掀起搶購旋風的「生可樂」則佔據第五位。

 Google年度搜尋榜2023｜「姜濤」晉身十大熱搜演唱會

娛樂休閒方面，2023年初的億元票房電影「毒舌大狀」順利成為年度熱搜電影之首，連同「白日之下」、「給十九歲的我」、「年少日記」、「正義迴廊」、及「風再起時」，港產片一共佔據十大熱搜電影中六個位置，其中「正義迴廊」更連續於2022年及2023年連續兩年上榜。在港舉行的演唱會亦受港人「報復式」關注，本地幫在十大熱搜演唱會中佔有六位，包括有「張天賦」、及「姜濤」；台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位；韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」則高踞第二位。

 Google年度搜尋榜2023｜素海霖成熱搜本地娛樂名人之首

港人熱搜人氣急升的娛樂名人，「素海霖」成為十大熱搜本地娛樂名人之首；登上十大的熱搜娛樂名人當中，部分與新聞事件有關，例如「微辣」、「陳怡」、「林作」、「張婉婷」，環球娛樂名人中，「楊紫瓊」作為首位亞洲女演員榮登奧斯卡影后，成為熱搜環球娛樂名人第三位。熱搜節目方面，香港劇集製作佔據十大之中的六個位置，分別為「新聞女王」、「那年盛夏我們綻放如花」、「隱形戰隊」、「破毒強人」、「一舞傾城」、及「天龍八部」。

疫情之後，今年港人終於能出國旅遊，當中「東京」、「大阪」、「澳門」、「首爾」、及「曼谷」依次成為熱搜目的地天氣的首五位；而熱搜本地活動三甲依次為「書展 」、「動漫節 」及「美食博覽 」，「香港夜繽紛」亦踞第五位。此外，體壇盛事中「亞運」僅佔第五位；今年新推出的「霍格華茲的傳承」成為十大熱搜遊戲之首。

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