Google翻譯開通支援廣東話　記者實測打「大檸樂」出「Big Lemon」

「大檸樂」翻譯出「Big Lemon」

《am730》記者亦實測使用Google翻譯的廣東話(粵語)功能,可見一般口語都可準確翻譯,如「玩嘢」翻譯成「joking」;「點解會咁㗎」翻譯作「why is this happening」;「咁樣好唔好」翻譯成「Is that good or not」。

若用廣東話歇後語等進行翻譯,則未必準確。如「烚熟狗頭」會翻譯成「Boil the dog's head」;「大檸樂」翻譯出「Big Lemon」;「食死貓」變「Eat dead cats」;「燉冬菇」變成「Stewed winter mushrooms」;「吹水」變「Blow water」等。