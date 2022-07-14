Google香港推數碼人才計劃 夥青協資助1000青年參加

IT業近年人才渴市，Google香港為推動本港智慧數碼城市發展及培育人才，宣布推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，同時透過香港青年協會，向最少1,000名有需要的年青人發放助學金，提供一系列靈活的網上培訓及學習數碼技能的協助。

「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」課程涉6項證書課程，涵蓋數據分析、使用網上營銷工具、網絡及系統運作知識、編程語言、項目管理及設計範疇。

6項證書課程包括：