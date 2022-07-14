Google香港推數碼人才計劃 夥青協資助1000青年參加

IT業近年人才渴市，Google香港為推動本港智慧數碼城市發展及培育人才，宣布推出「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」，同時透過香港青年協會，向最少1,000名有需要的年青人發放助學金，提供一系列靈活的網上培訓及學習數碼技能的協助。
「Google Career Certificates 智慧數碼人才計劃」課程涉6項證書課程，涵蓋數據分析、使用網上營銷工具、網絡及系統運作知識、編程語言、項目管理及設計範疇。
6項證書課程包括：
- Data Analytics證書：教授「用數據說話」，逐步助掌握數據處理分析竅門，善用客觀數據做明智的商業決策
- Digital Marketing & E-commerce證書：網上營銷「不求人」，極速上手實用數碼營銷工具開拓客源及發展網店業務
- IT Support證書：速成入門級 IT 支援必備知識，助網絡及系統暢通運作
- IT Automation證書：學習利用行業熱門編程語言，如Python、Git 等實現 IT 自動化
- Project Managemen證書：全面、系統地掌握項目管理技巧，提升企業積效
- UX Design證書：學習善用不同設計工具，創造優質的用戶體驗
Google香港又與香港青年協會合作，撥款支援1,000位有需要的年青人參加Google Career Certificates計劃，經殷選獲得助學金的本地年青人才於一年內修讀一系列網上數碼技能專業證書課程，同時可獲得額外「#IamRemarkable」工作坊，幫助本地年輕人才更積極地展示自己的成就。
助學金報名日期：
- 7月14日至8月14日
資格：
- 16至35歲香港永久性居民
- 有需要的社群，包括但不限於：低收入人士、女性、特殊學習障礙者、少數族裔等
- 對學習新的職業技能和科技創新有興趣
審批流程：
- 截止日期前於網上提交申請表格：https://bit.ly/3yj4GqN
- 青協將於截止日期（2022年8月14日）後開始進行篩選
- 申請人將收到青協秘書處電郵通知已收到申請。申請人需於2022年8月14日前簽署個人資料聲明並電郵給青協秘書處以作確認申請。
- 成功申請之申請人將於2022年8月26日前收到確認通知書，展開為期一年的網上培訓之旅(完成相關課程，可於一年內繼續修讀其他課程。)
政府資訊科技總監林偉喬表示，在全球數字經濟急速發展的大形勢下，加上國家「十四五」規劃綱要明確支持香港建設成為國際創新科技中心，香港的創科發展已邁進「黃金時代」。不論是在職人士或是港青，都必須抱持着與時並進、不斷學習的心態，才能適應瞬息萬變的就業市場。政府一直積極在不同階段推動創科人才的培養，感謝Google香港在培育本地創科人才上不遺餘力，希望各位年輕人積極提升自己的數碼競爭力，以融入全球數字化的發展大局。Google香港銷售及營運總經理余名德表示，有研究 指及至2030年，數碼科技能創造高達3,870億港元的經濟價值，相等於金融服務業一年經濟價值的三分之二，需要更多數碼人才達到如此增長。青年協會業務總監鄧良順指，青年協會業務總監鄧良順表示，很高興與Google 香港合作，為有需要的青年提供1,000個網上自學課程的會籍，提升他們未來就業技能。