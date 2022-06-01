Google香港街景五大熱搜地點揭盅　呢個地方佔兩席?

疫情持續兩年，港人沒法出國旅行，「本地遊」的概念便隨之興起，不少人也會在Google上搜尋本港景點和地標以安排行程。Google昨舉行活動，慶祝Google地圖的街景服務(Google Street View)推出15周年，公布過去一年的香港熱搜街景排行榜，更介紹了新一代的Google街景相機及地圖功能。

Google街景5大熱搜香港地點

「香港迪士尼樂園」登上Google街景五大熱搜香港地點的首位。而新入伙的粉嶺「皇后山邨」排行第二，其他上榜的地方包括曉光街體育館、黃埔天地及牛頭角道體育館。頭5位熱搜香港地點中，本地體育館竟共佔2席。

後疫情時代下，學生不用上課，不少家長會帶同子女文化深度遊。5大熱搜香港博物館中，位居第一的為「虎豹樂圃」，原身為本地一級歷史建築物「虎豹別墅」，經活化後於去年尾重新開放，當時吸引了很多市民到場參觀。其次則為新開的「M+博物館」，以及香港藝術館、香港科學館及香港太空館。

在社交距離措施實施後，大眾也傾向遠離市區，到郊外旅遊，而位於屯門的小欖海灘在5大熱搜香港海灘排名第一位。第二位則是貝澳泳灘、麗都灣泳灘排第三、第四名及第五名則為蘆鬚城泳灘和塘福泳灘。