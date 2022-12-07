Google香港2022年度搜尋榜　李家超膺熱搜話題人物榜首

Google香港2022年度搜尋榜今日(7日)出爐，以反映過去一年香港人關心的話題。今年港人繼續關心本地及國際時事，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」及「烏克蘭」等，當中「李家超」成為香港2022年度熱搜話題人物榜首，其次為谷愛凌及羽生結弦。

十大熱搜話題人物8人為政治人物

在本年度Google香港熱搜話題人物中，十甲名單更有8人是政治人物，餘下兩人是運動員，可見港人繼續關心本港及國際時事，包括排榜首的李家超、排第四的佩洛西、排第八的普京及排第九的立法會議員容海恩，年初傳出「洪門夜宴」風波的洪為民及因此下台的前民政事務局局長徐英偉，就分別排在第五及第七位；現任中國國家主席習近平及前國家主席胡錦濤就排在第十及第六位。