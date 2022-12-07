Google香港2022年度搜尋榜　李家超膺熱搜話題人物榜首

Google香港2022年度搜尋榜今日(7日)出爐，以反映過去一年香港人關心的話題。今年港人繼續關心本地及國際時事，今年上榜的搜尋關鍵字包括「疫苗預約」、「李家超」及「烏克蘭」等，當中「李家超」成為香港2022年度熱搜話題人物榜首，其次為谷愛凌及羽生結弦。
十大熱搜話題人物8人為政治人物
在本年度Google香港熱搜話題人物中，十甲名單更有8人是政治人物，餘下兩人是運動員，可見港人繼續關心本港及國際時事，包括排榜首的李家超、排第四的佩洛西、排第八的普京及排第九的立法會議員容海恩，年初傳出「洪門夜宴」風波的洪為民及因此下台的前民政事務局局長徐英偉，就分別排在第五及第七位；現任中國國家主席習近平及前國家主席胡錦濤就排在第十及第六位。
疫苗預約、強制檢測登熱搜關鍵字榜首榜眼
另外，香港今年爆出第五波疫情，在本年度香港熱搜關鍵字中，登上榜首及榜眼的關鍵字亦是與疫情有關，分別是疫苗預約及強制檢測，蘋果最新iPhone 14手機就排在第三位，其次為烏克蘭及安倍晉三等，MIRROR演唱會則成為港人第七個熱搜關鍵字，而特首李家超在熱搜關鍵字中排名第十。
熱搜頭條烏克蘭登上榜首
至於本年度香港熱搜頭條方面，烏克蘭因俄烏戰事登上榜首，其次分別為安倍晉三、香港疫情、MIRROR 演唱會、疫苗通行證及消費券等，當中烏克蘭亦是本港最熱搜中譯英的字詞；而在熱搜財經話題方面，消費券及NFT就榮登榜首及榜眼。