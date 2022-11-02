Goree美白潤膚霜疑水銀超標　兩女用後現蛋白尿

兩款美白潤膚霜懷疑含有過量水銀成分，使用後會危害健康，衛生防護中心今日(2日)呼籲市民不要使用。

中心指，醫管局通報兩宗懷疑水銀中毒個案，涉及一名39歲和一名43歲女病人，她們入院後診斷有蛋白尿(尿液中出現過量蛋白質)，並分別表示曾使用品牌顯示為「Goree」的兩款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」(見圖)或「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」其中一款約數個月。她們的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。

兩宗個案已交執法部門跟進

醫管局的化驗結果，顯示其中一款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含有過量水銀，而另一款產品「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀含量仍在測試中，衛生防護中心的調查仍然繼續，兩宗個案亦已轉交相關執法部門跟進。

衛生防護中心指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭，市民應立即停止使用，如用後感到身體不適或有懷疑，亦應盡快徵詢醫護的意見。