HA Go推「易通道」概念　盼縮專科門診病人逗留時間

公立醫院專科門診求醫者眾，上年度錄得逾800萬就診人次，醫管局為理順服務流程和善用科技配合運作等，近年持續檢討和增加HA Go應用程式的功能等。當局現時在專科門診推行「易通道」概念，穩定病人可在應診前兩小時抵達登記和透過HA Go或電子服務站繳費，之後使用自助電子監測站和HA Go「排隊易」功能查閱輪候情況。病人求診後亦可透過HA Go登記藥物送遞服務，以及預約或更改下一次覆診期。

醫管局醫療信息主管彭育華表示，「易通道」可以為病人或照顧者提供多一個選擇，舉例稱病人看診後如果要趕時間離開，便可以登記送藥服務，形容安排使病人主導用何等方法接受服務和享受便捷效果。

醫管局總行政經理李立業補充，現時有九成病人使用電子繳費，對用量相當滿意的同時仍希望能繼續提升，又指當局希望病人可減少在門診停留的時間，「現時見到啲病人提早嚟等……好似好多病人喺度」，目標應診病人可於兩小時內離開，「(現時)都做到超過八成。」

另外，HA Go的照顧者模式在今年4月起，容許照顧者透過「遙距醫療」參與家人或子女的視像會診，程式上的電子個人紀錄今年起亦可供閱覽病人的不同放射報告，如超聲波、X光等放射檢查報告。