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2024-08-21 21:55:24

HK Express乘客行李喼即場三合一　慳到3位數寄艙費？｜網上熱話

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HK Express乘客行李喼即場三合一　慳到3位數寄艙費？｜網上熱話

香港快運(HK Express)今年5月實施新寄艙行李費用後，超出尺寸、重量限制或額外的寄艙行李將涉及額外費用。網上流傳一則社交網站帖文指，有乘客為節省寄艙行李費用，索性把3個行李喼以紙皮打包成一件行李，直言採用這個方法成本只需390元包裝費和一件行李的600元寄艙費，總數990元。

有HK Express乘客在網上表示，把3個行李喼打包成一件行李可節省寄艙費。(網上圖片) HK Express嚴格限制乘客手提行李體積。(資料圖片／蘇文傑攝) HK Express嚴格限制乘客手提行李體積。(資料圖片／蘇文傑攝) HK Express是不少港人外遊首選。(資料圖片／羅庸軒攝) HK Express是不少港人外遊首選。(資料圖片／蘇文傑攝)

打包做法料可慳810元

根據HK Express網站，每件重32公斤的額外行李寄艙費為600元，換言之3個行李喼分開寄艙合共需要1,800元，打包的做法可節省810元。帖文並引述負責包裝的職員指，最近有很多旅客都這樣做。《am730》正就事件向HK Express查詢。

HK Express規定，每件寄艙行李的長、闊、高總尺寸不得超過158厘米或62吋、最多重32公斤；總尺寸介乎159至277厘米或62至109吋的特殊行李，則重量限制為20公斤，每超出一公斤收120元，惟不得超過32公斤。

▼網民留言不反對做法▼

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HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖) HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖) HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖) HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖) HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖) HK Express有乘客把3個行李喼包在一起以節省行李寄艙費，網民留言回應。(LIHKG討論區截圖)

網民：唔超重唔超尺寸就得

LIHKG討論區不少網民都覺得做法沒有問題，「你總之一件過，話之你入面幾多件，唔超重唔OVERSIZE就得」、「其實全世界機場都有呢個service㗎啦……連登仔仲緊張過airlines」、「綑埋當一件有咩問題，如果唔係取消咗垃圾徵費，可能個個香港人都研究緊點樣綑埋啲『大型垃圾』啦」、「如果個紙箱六個面都痴實，又唔超過體積限制，入面放幾多個喼都得㗎喎。」

不過，有人認為既然要以這種方式慳錢，倒不如不去搭飛機外遊，「其實如果真係冇錢不如唔好去旅行啦，搞×到咁為乜啫」、「窮就唔好去旅行啦，仲以為自己好叻咁。」

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