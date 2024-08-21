HK Express乘客行李喼即場三合一　慳到3位數寄艙費？｜網上熱話

香港快運(HK Express)今年5月實施新寄艙行李費用後，超出尺寸、重量限制或額外的寄艙行李將涉及額外費用。網上流傳一則社交網站帖文指，有乘客為節省寄艙行李費用，索性把3個行李喼以紙皮打包成一件行李，直言採用這個方法成本只需390元包裝費和一件行李的600元寄艙費，總數990元。

打包做法料可慳810元

根據HK Express網站，每件重32公斤的額外行李寄艙費為600元，換言之3個行李喼分開寄艙合共需要1,800元，打包的做法可節省810元。帖文並引述負責包裝的職員指，最近有很多旅客都這樣做。《am730》正就事件向HK Express查詢。

HK Express規定，每件寄艙行李的長、闊、高總尺寸不得超過158厘米或62吋、最多重32公斤；總尺寸介乎159至277厘米或62至109吋的特殊行李，則重量限制為20公斤，每超出一公斤收120元，惟不得超過32公斤。

▼網民留言不反對做法▼