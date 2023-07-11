HK Express免費機票︱香港快運機票全城瘋搶　全部機票已送出（更新）

【17:55更新】所有航點免費機票全部送出

香港快運（HK Express）在今日（11日）推出$0的機票，供市民在網上排除購票。然而，從不少網民在準時10時半登入網站時，卻一直被指要等逾一個小時，而且網頁亦沒有進展，亦有網民表示在成功登入後，購買機票時在輸入信用卡資料後被彈走，引發大批不滿網民進入社交網站留言。

根據快運的指示，網民需要在今早10時半才可以登入網站搶平機票。本報在大約10時許嘗試登入，網站一度表示僅餘十數分鐘，至大約10時20分，網站就突然改為「一個多小時」，而即使在10時半再登入，亦同樣顯為「一個多小時」，不過直至上午11時半，仍然為「一個多小時」，但是有網民表示，即使表示已輪到自己，網站也沒有轉入購票的網站。