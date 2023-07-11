HK Express免費機票｜ 香港快運機票全城瘋搶　日本熱門航點已搶晒 (持續更新)

【15:45更新】多個航點免費機票尚有名額
香港快運（HK Express）在今日（11日）推出$0的機票，供市民在網上排除購票。然而，從不少網民在準時10時半登入網站時，卻一直被指要等逾一個小時，而且網頁亦沒有進展，亦有網民表示在成功登入後，購買機票時在輸入信用卡資料後被彈走，引發大批不滿網民進入社交網站留言。
根據快運的指示，網民需要在今早10時半才可以登入網站搶平機票。本報在大約10時許嘗試登入，網站一度表示僅餘十數分鐘，至大約10時20分，網站就突然改為「一個多小時」，而即使在10時半再登入，亦同樣顯為「一個多小時」，不過直至上午11時半，仍然為「一個多小時」，但是有網民表示，即使表示已輪到自己，網站也沒有轉入購票的網站。
在快運的Facebook上，同樣充滿着憤怒的網民。有網民表示等候了很久，網站仍然未有進展。有網民就表示，他們成功登入網站，並揀選了免費機票，不過在提交信用卡資料之後，卻被彈出網頁，不知道自己是否已完成交易。
在大約11時許，有網民就表示已成功購得機票。而快運的社交媒體上，亦有回應指網站流量過多，令等候時間延長，以及需要讓伺服器穩定運作。呼籲網民保持瀏覽器狀況。
多個航點免費機票尚有名額
截至下午近4時，香港快運在社交網站公布，部分航點的免費機票尚有名額，包括濟州、清邁、峴港、芽莊及台中。