HK Express增8萬機位 聖誕部分航班已額滿

入境防疫措施放寬至「0+3」後，港人已急不及待訂機票外遊。廉航香港快運(HK Express)昨宣布，計劃在未來3個月額外增加逾400班航班、超過8萬個機位，往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡。市民「滯留」香港3年，加上傳統聖誕旅遊旺季即將來臨，距離假期仍有3個月，往返香港至東京成田的機票已升至過萬元，有航班更已經顯示「客滿」。

HK Express昨日表示，自「0+3」消息一出，以及日本放寬入境旅遊限制，其航班預訂已破紀錄。因此計劃於10至12月，陸續增加超過400班航班、約8萬個機位，往返東京、大阪、福岡、曼谷和新加坡的航班。

本身是廉航的HK Express在疫情前受不少港人青睞，時常推出「1蚊機票」及「99蚊機票」等超低優惠，把握時機約2千元來往日本「不是夢」，極受大眾市民歡迎。本報記者昨在HK Express官網搜尋飛往日本東京成田的機票價錢，若想吃頭啖湯趕在未來一兩星期出發，9月30日至10月10月的去程價錢介乎港幣2,018至2,338元，10月3日至10月17日的回程價錢則介乎港幣918至1,268元，連同加購每程360元的25公斤寄艙行李及燃油附加費等雜費，每張來回機票最少花費約4,013元。

聖誕飛東京成田來回過萬元

聖誕節是傳統出遊旺季，飛往海外過白色聖誕，今年更是請3日假可玩足十天，若市民計劃此間出遊，就要預備足夠銀両，因單是機票價格已較平日倍升。據官網顯示，12月24日當天2班去程航機已有一班顯示客滿，另一班早上10時50分起飛的票價則需港幣5,638元。至於回程機票，如果打算明年1月2日回港的話，價格就介乎3,888至4,688元，連同寄艙行李等雜費，單是機票每人要過萬元。

國泰10月200對客運航班

另外，國泰航空早前已預告，會在10月加開逾200對前往亞洲及長途航點的客運航班，11月起恢復每日往來東京羽田機場航班，並於12月起恢復每周四班往返札幌的航班等，往返東京(成田)及大阪的航班將會在10月起增加至分別43對及50對。