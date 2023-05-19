熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-05-19 10:45:15

HK Express推48小時快閃優惠　飛高雄、清邁及芽莊單程僅198元起 (附優惠詳情)

分享：
HK Express推出限時48小時快閃優惠。(HK Express網頁截圖)

HK Express推出限時48小時快閃優惠。(HK Express網頁截圖)

香港快運(HK Express)又推出快閃機票優惠！在限時48小時快閃優惠期，香港快運(HK Express)今日(19)推出限時48小時快閃優惠，由香港飛台灣高雄、泰國清邁、越南芽莊單程只需198元起，可謂「手快有、手慢冇」，快閃優惠期由即日起(19日)520日，旅行日期由527日至712日。

HK Express：給自己一個難忘度假體驗

HK Express在網頁介紹直飛清邁，到訪夜間動物園，近距離觀賞動物，或者到高雄逛夜市，品嘗南部特色美食和到充滿文化氣息的文化區拍照留念；若喜歡到海邊走走的話，就不要錯過芽莊醉人的海岸景色，在當地一邊享用美酒佳餚一邊欣賞美景，放鬆心情，給自己一個難忘的度假體驗

高雄

  • 去程：UO130 08:00-09:30UO132 12:45-14:15
  • 回程：UO131 10:15-11:40UO133 15:00-16:25

清邁

  • 去程：UO744 16:45-18:40
  • 回程：UO755 19:25-23:10

芽莊

  • 去程：UO566 15:30-16:45(一、三、四、日)
  • 回程：UO567 17:35-21:00(一、三、四、日)

旅行日期：

  • 2023527日至712日(高雄/清邁)
  • 202367日至712日(芽莊)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受