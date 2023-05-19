HK Express推48小時快閃優惠　飛高雄、清邁及芽莊單程僅198元起 (附優惠詳情)

香港快運(HK Express)又推出快閃機票優惠！在限時48小時快閃優惠期，香港快運(HK Express)今日(19日)推出限時48小時快閃優惠，由香港飛台灣高雄、泰國清邁、越南芽莊單程只需198元起，可謂「手快有、手慢冇」，快閃優惠期由即日起(19日)至5月20日，旅行日期由5月27日至7月12日。

HK Express： 給自己一個難忘度假體驗

HK Express在網頁介紹，直飛清邁，到訪夜間動物園，近距離觀賞動物，或者到高雄逛夜市，品嘗南部特色美食和到充滿文化氣息的文化區拍照留念；若喜歡到海邊走走的話，就不要錯過芽莊醉人的海岸景色，在當地一邊享用美酒佳餚一邊欣賞美景，放鬆心情，給自己一個難忘的度假體驗。

高雄

去程： UO130 08:00-09:30 、 UO132 12:45-14:15

回程： UO131 10:15-11:40 、 UO133 15:00-16:25

清邁

去程： UO744 16:45-18:40

回程： UO755 19:25-23:10

芽莊

去程： UO566 15:30-16:45( 一、三、四、日 )

回程： UO567 17:35-21:00( 一、三、四、日 )

旅行日期：