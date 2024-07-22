HK Express買位乘客拒絕與乘客調位　譴責對方失禮港人：見BB就大聲講×街啦｜網上熱話

HK Express(香港快運)日前鬧出調位風波，影響到已預先購買座位的乘客。在事件發生前，有已預先買位的HK Express乘客在起飛前，就遇到一群不斷在機艙內調位的乘客，其後更被「要求」調位以遷就他們可以與朋友一起坐，事主遂馬上拒絕並表明「好介意咁樣調位」，又批評他們甫上機便爆粗斥責要與幼兒乘客同坐，「身為香港人真係好失禮！」

事主早前在社交網站群組發帖，先提到自己已預先付費200多元購買舒適座位，在機上坐下後就發現一群年輕乘客進入機艙，當其中一人發現鄰座為幼童乘客時，不禁立即高聲說一句「×街啦！要同BB坐！」她續說，一行人後來不斷自行調來調去，起初因事不關己而不打算理會，豈料其中一人之後更要求事主調位，好讓他們可以與朋友一齊坐。

當時事主聞言後馬上拒絕並表明很介意調位，「我係俾錢買2C位，你哋竟然好意思開聲要求我調去坐2D位既(嘅)？」她又批評他們行為失禮，「你哋成後生仔女咁自私，一開始就大聲講『×街啦！要同BB坐』，身為香港人真係好失禮！」事主最後呼籲乘客如果想在機上一起坐，「麻煩大家想坐埋一齊，就早啲俾錢買位，而唔係騷擾其他乖客幫你調位咁自私。」

網民：1000元可考慮調位

有網民就認為，部分香港人一向自私兼完全不覺得自己有問題，「就算啲座位唔使俾錢買都唔會要求對方調，更何況要俾錢買」、「支持你唔調位！呢啲人做咩要就佢地呀」、「如果我係俾錢買位，一定死都唔會調。唔駛唔好意思，唔好意思應該係叫人調位個個。」有留言就戲言若出價1,000元調位可能都會考慮，事主回應稱「如果佢拎左張$1000比我，咁我會賣個位俾佢哋」。不過，有人就覺得並非大問題，「其實都問一句啫，唔想調位都係答一句啫，我覺得無所謂嘅。」