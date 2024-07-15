HK Express買位乘客遭怪獸家長逼調位　事主解畫屈服原因｜網上熱話

HK Express乘客現時可以預先購買指定機艙座位，否則會由航空公司隨機安排座位。有乘搭從香港出發往日本名古屋UO690航班的網民表示，目擊有家長乘客「挾小朋友之名」，要求已買位的乘客讓座以便全家坐在一起。該網民續指，受害乘客感到憤怒之餘，更有職員建議被逼走的乘客回港後自行申請退款，批評航空公司竟滿足該家庭的不合理要求。 ▼事主現身回應及網民反應逐格睇▼

事主：仲要態度好差，呢樣先至嬲 目擊乘客在社交網站分享事件後，一名自稱為事主的網民隨即留言附上相片證明及現身說法，解釋擔心因事件令飛機延遲起飛，為免耽誤其他乘客時間才不堅持而屈服，又稱所謂的「小朋友」實質為中學生，「嗰兩個已經唔係好細嘅小朋友。」她又透露，當時聽到該家庭的母親明令「唔好諗住郁佢哋，佢哋一定唔會讓」，形容要求無理之餘「仲要態度好差，呢樣先至嬲」，她將會就事件追究航空公司。

不少網民都為受害者抱不平和同情其遭遇，「而家錯既(嘅)唔係你，做咩要讓」、「根本唔係讓位，屬於你既(嘅)先係讓」、「你太好人，呢啲人得逞一定再有下一次」、「你咁樣做，會助長啲人欺善怕惡！」有網民就理解事主屈服的出發點，「一個二個話個乘客廢，如果佢堅持唔讓搞到班機delay幾個鐘，同機既(嘅)人會撐佢定×佢呢？大家香港人應該知道答案」、「正常應該無人會出聲，99%係，宜家係UO唔幫買左(咗)位既(嘅)人，即係支持搶人位，亦倒公司米。」