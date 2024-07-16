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2024-07-16 13:25:00

HK Express買位乘客遭怪獸家長逼調位？香港快運：機型轉換有調位需要

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有網民表示，乘搭HK Express期間目擊已買位的乘客，在機上遭沒有買位的家庭客「逼走」。(資料圖片)

有網民表示，乘搭HK Express期間目擊已買位的乘客，在機上遭沒有買位的家庭客「逼走」。(資料圖片)

HK Express乘客現時可以預先購買指定機艙座位，否則會由航空公司隨機安排座位。有乘搭從香港出發往日本名古屋UO690航班的網民表示，目擊有「怪獸家長」家長乘客「挾小朋友之名」，要求已買位的乘客讓座以便全家坐在一起。該網民續指，受害乘客感到憤怒之餘，更有職員建議被逼走的乘客回港後自行申請退款，批評航空公司竟滿足該家庭的不合理要求。

▼事主現身回應及網民反應逐格睇▼

在HK Express客機上遭「逼走」的乘客，於網上現身說法並貼出相片證明。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 有網民乘搭HK Express期間，目擊有已買位的乘客遭其他乘客「逼走」。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 在HK Express客機上遭「逼走」的乘客，於網上現身說法和交代原因。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 在HK Express客機上遭「逼走」的乘客，於網上現身說法和交代原因。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 在HK Express客機上遭「逼走」的乘客，於網上現身說法和交代原因。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 對於HK Express客機上有買位乘客遭「逼走」，網民留言回應。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 對於HK Express客機上有買位乘客遭「逼走」，網民留言回應。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖) 對於HK Express客機上有買位乘客遭「逼走」，網民留言回應。(FB群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖)

事主：仲要態度好差，呢樣先至嬲

目擊乘客在社交網站分享事件後，一名自稱為事主的網民隨即留言附上相片證明及現身說法，解釋擔心因事件令飛機延遲起飛，為免耽誤其他乘客時間才不堅持而屈服，又稱所謂的「小朋友」實質為中學生，「嗰兩個已經唔係好細嘅小朋友。」她又透露，當時聽到該家庭的母親明令「唔好諗住郁佢哋，佢哋一定唔會讓」，形容要求無理之餘「仲要態度好差，呢樣先至嬲」，她將會就事件追究航空公司。

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不少網民都為受害者抱不平和同情其遭遇，「而家錯既(嘅)唔係你，做咩要讓」、「根本唔係讓位，屬於你既(嘅)先係讓」、「你太好人，呢啲人得逞一定再有下一次」、「你咁樣做，會助長啲人欺善怕惡！」有網民就理解事主屈服的出發點，「一個二個話個乘客廢，如果佢堅持唔讓搞到班機delay幾個鐘，同機既(嘅)人會撐佢定×佢呢？大家香港人應該知道答案」、「正常應該無人會出聲，99%係，宜家係UO唔幫買左(咗)位既(嘅)人，即係支持搶人位，亦倒公司米。」

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香港快運：機型轉換有調位需要

香港快運(HK Express)回覆《am730》指，因機型轉換的關係，一行4人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中2位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排4位乘客的同意後，當中包括2位已付費自選座位的乘客，迅速安排對調。香港快運已向協助對調的乘客解釋，並承諾會退回自選座位的費用，十分感謝當日各位乘客的理解和配合。如乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位。

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