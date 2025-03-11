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2025-03-11 19:12:38

HK Express超賣籲乘客仙台改東京返港　補償逾3萬日圓兼新幹線車費　惟最終一原因收回方案｜網上熱話

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HK Express超賣籲乘客仙台改東京返港　補償逾3萬日圓兼新幹線車費　惟最終一原因收回方案｜網上熱話
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航空公司「超賣機位」並不是秘密。有HK Express(香港快運)乘客日前中午準備在日本仙台機場乘搭航班返港，但遇到航空公司提供「超筍補償」，希望乘客可改到東京羽田國際機場轉搭同日晚上接近午夜12時起飛的另一航班。據航空公司通告，補償方案包括30,980日圓現金，折合約1,632港元，以及從仙台往東京的新幹線車費。不過，有打算接受方案的乘客表示，航空公司最後因為一個原因收回補償方案。

HK Express在仙台機場向旅客提出補償方案。(FB群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」) HK Express在仙台機場向旅客提出補償方案。(網民Alan Chang@FB群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」) HK Express因超賣向乘客提出補償方案，要求轉到東京登機回港。(資料圖片) HK Express提出的補償方案包括提供新幹線車費。(Unsplash圖片) HK Express近日因超賣一度向乘客提出補償方案。(資料圖片) HK Express近日因超賣一度向乘客提出補償方案。(資料圖片)

網民：食埋個晚餐先走

涉及超賣的航班為周日仙台市飛往香港的UO891，預計起飛時間為日本時間下午2時25分，而提出的方案則是改搭同日晚上11時55分由東京羽田起飛的UO623航班，翌日凌晨4時15分抵港，兩班機起飛時間相差9.5小時。

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有關通告被上載至社交網站後，引起網民熱議，有留言指新幹線車程受近日意外影響，可能需時3至4小時，「新幹線1.5-2小時到啦，不過呢幾日新幹線因為脫卡少咗車卡行，唔少班次無晒位」，亦有人覺得如果不是要趕回香港，「又唔係麻煩，就梗係好啦」、「個deal(交易)叫有誠意嘅，包埋新幹線錢，唔急返香港可以接受到」，更有人樂觀地稱「仲可以玩多半日東京，食埋個晚餐，掃多的貨先走，呢個deal有誠意既(嘅)」。

乘客揭最終收回補償原因

不過，有乘搭涉事客機的乘客留言稱，航空公司最後因航班可以接載全數乘客而收回這項補償方案，「我都係坐呢班，想take呢個offer，但佢話班有幾個人no show，然後就收返。仲諗住玩多陣東京添。」

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