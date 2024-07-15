HK Express｜拒絕兩視障人士登機承認執行有不足　失明人協進會發公開信批評母公司國泰未開腔回應

有兩名視障人士早前投訴，乘搭香港快運(HK Express)航班，遭機組人員以「達不到安全標準」為由，要求兩人必須下機。香港快運發聲明指已完成內部調查，承認執行有不足，表示誠摯的歉意。集團指已向兩名事主提供賠償方案，但未獲對方接受。
香港快運引述民航處關於協助行動不便人士使用航空服務指引、以及平等機會委員會發出的《香港無障礙航空簡易指引》，基於飛行安全，如果乘客不能自行前往緊急出口、解開安全帶、穿上救生衣和戴上氧氣面罩，必須有照顧者陪同下乘搭飛機。航空公司在諮詢乘客並獲得確認後，行動不便人士才能在無陪同的情况下乘坐飛機。
HK Express：提出賠償未被接受
集團已完成內部調查，指事件中地勤及機組人員作出不同判斷，為了謹慎起見及確保乘客安全，以致兩名乘客未能乘搭原定航班出行。在進一步評估和與乘客溝通、講解緊急逃生安全程序要求之後，確認兩名乘客在沒有同行者的情況下可以安全乘搭航機，隨即安排兩人於同日乘搭另一航班前往目的地。
集團指事發後一直積極與兩位乘客保持聯繫，並多次表達歉意。公司已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用、額外提供一套機票作為補償。不過，暫時未獲對方接受，集團指尊重他們的決定，會繼續與他們溝通，希望能夠妥善解決是次事件。
香港快運承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。
失明人協進會向林世雄發公開信
失明人協進會向運輸及物流局局長林世雄發公開信，當中提到平等地享受航空權利是視障人士的應有權益，自上世紀70年代開始，視障人士已可獨立地從香港飛往地球另一邊旅遊或公幹。但難以想像的是，50年後的當下竟然發生視障人士被航空公司無理「趕落機」事件，令香港全城嘩然，連海外媒體也跟進報道，令香港蒙羞。
協會指面對管理如此不濟的本地航空公司，繼續於事件細節上糾纏實無意義。協會批評HK Express母公司國泰航空，仍未開腔回應事件，協會批評國泰航空身為本港的龍頭航空公司，對其處事方式著實不敢恭維。
對於HK Express引述民航處和平機會的指引，協會稱指引均無法律約束力，換言之航空公司不遵守指引是毋須承擔後果。協會建議政府從改善政策層面入手，聯合檢視民航處及平機會的兩個指引，研究如何改善和加強其規管航空公司的權力，以及定出當航空公司違反新規定時須承擔之後果。在今次事件上，協會強調並非要有人「人頭落地」，而是要求航空公司從今以後追上時代的文明做法，盡力保障弱勢群體的應有權利，履行企業社會責任，並為自己可能的缺失承擔合理責任，更期待香港的航空服務質素能達到真正的國際水平。
國泰：將督促香港快運妥善跟進
國泰航空回覆《am730》指，國泰已了解個案並嚴肅看待此事，將繼續與香港快運保持緊密聯繫，督促其妥善跟進並改善相關程序。國泰集團重申，一向支持平等機會政策，致力為有不同需求的顧客提供安全的出行服務，並承認香港快運當日執行流程未盡完善；香港快運將繼續與乘客商討賠償事宜，並對因此帶來的不便表示歉意。