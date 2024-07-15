HK Express｜拒絕兩視障人士登機承認執行有不足　失明人協進會發公開信批評母公司國泰未開腔回應

有兩名視障人士早前投訴，乘搭香港快運(HK Express)航班，遭機組人員以「達不到安全標準」為由，要求兩人必須下機。香港快運發聲明指已完成內部調查，承認執行有不足，表示誠摯的歉意。集團指已向兩名事主提供賠償方案，但未獲對方接受。 香港快運引述民航處關於協助行動不便人士使用航空服務指引、以及平等機會委員會發出的《香港無障礙航空簡易指引》，基於飛行安全，如果乘客不能自行前往緊急出口、解開安全帶、穿上救生衣和戴上氧氣面罩，必須有照顧者陪同下乘搭飛機。航空公司在諮詢乘客並獲得確認後，行動不便人士才能在無陪同的情况下乘坐飛機。

HK Express：提出賠償未被接受 集團已完成內部調查，指事件中地勤及機組人員作出不同判斷，為了謹慎起見及確保乘客安全，以致兩名乘客未能乘搭原定航班出行。在進一步評估和與乘客溝通、講解緊急逃生安全程序要求之後，確認兩名乘客在沒有同行者的情況下可以安全乘搭航機，隨即安排兩人於同日乘搭另一航班前往目的地。 集團指事發後一直積極與兩位乘客保持聯繫，並多次表達歉意。公司已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用、額外提供一套機票作為補償。不過，暫時未獲對方接受，集團指尊重他們的決定，會繼續與他們溝通，希望能夠妥善解決是次事件。 香港快運承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。